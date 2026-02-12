İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda, farklı tarihlerde gerçekleştirilen 4 ayrı kurşunlama olayının azmettiricisi olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkede ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, elebaşılığını yurt dışında bulunan şüphelinin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 30 Eylül 2025'te Bağcılar'da 2 kişiye, 28 Kasım ve 5 Aralık 2025'te Esenyurt'ta birer iş yerine, 4 Aralık 2025'te de Sultangazi'de bir araca yönelik gerçekleştirilen kurşunlama olaylarını azmettirdiği tespit edilen F.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.