İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu: 21 Gözaltı, 18 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu: 21 Gözaltı, 18 Tutuklama

İstanbul\'da Suç Örgütü Operasyonu: 21 Gözaltı, 18 Tutuklama
13.07.2026 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul ve Bursa'da düzenlenen operasyonda, suç örgütüne yönelik 21 kişi gözaltına alındı, 18'i tutuklandı.

İSTANBUL'da faaliyet gösteren ve liderliğini Ö.H.'nin yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik Çekmeköy ve Bursa'da düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Çekmeköy'de örgütlü suç faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen ve liderliğini Ö.H.'nin yaptığı suç örgütü takibe alındı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 'Nitelikli Yağma', 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs', 'Kasten Yaralama', 'Silahlı Tehdit', '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a Muhalefet', 'Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması' ve 'Suç Üstlenme' suçlarından çok sayıda farklı eyleme karıştığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 10 Temmuz günü İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişi ise ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Firari olan 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

Operasyon, İstanbul, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu: 21 Gözaltı, 18 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek’in eşine yönelik eylem hazırlığı iddiası İki kişi tutuklandı Bakan Gürlek'in eşine yönelik eylem hazırlığı iddiası! İki kişi tutuklandı
Greenwood’un lüks evindeki iki komşusu bile belli İşte o isimler Greenwood'un lüks evindeki iki komşusu bile belli! İşte o isimler
113 yıllık gelenek sıcak havaya yenildi 113 yıllık gelenek sıcak havaya yenildi
Los Angeles’te 8.5 aylık hamile Türk kadın ve eşi evlerinde ölü bulundu Los Angeles'te 8.5 aylık hamile Türk kadın ve eşi evlerinde ölü bulundu
Türk hakem Çisil Güngör tarihe geçti Türk hakem Çisil Güngör tarihe geçti
Bakan Bak’tan stadyum müjdesi: Yeni sezona yetişecek Bakan Bak'tan stadyum müjdesi: Yeni sezona yetişecek

18:03
Kaya Çilingiroğlu, İbrahim Hacıosmanoğlu’nu topa tuttu: Daha Türkçe konuşamıyor
Kaya Çilingiroğlu, İbrahim Hacıosmanoğlu'nu topa tuttu: Daha Türkçe konuşamıyor
17:45
Trump: Hürmüz Boğazı’nda ablukayı yeniden başlatıyoruz
Trump: Hürmüz Boğazı'nda ablukayı yeniden başlatıyoruz
17:37
Haluk Levent “15 gündür mesaj atıyorum“ dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’dan açıklama geldi
Haluk Levent "15 gündür mesaj atıyorum" dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'dan açıklama geldi
17:14
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler Helikopterdeki cihazlar sökülmüş
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında çarpıcı belgeler! Helikopterdeki cihazlar sökülmüş
16:55
Cem Yılmaz biliyor muydu Haluk Levent’le ilgili “Büyük vurgun“ göndermesi yine akıllara geldi
Cem Yılmaz biliyor muydu? Haluk Levent'le ilgili "Büyük vurgun" göndermesi yine akıllara geldi
14:59
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 18:36:23. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Suç Örgütü Operasyonu: 21 Gözaltı, 18 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.