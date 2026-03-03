İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon

İstanbul Anadolu Yakası'nda organize suç faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen ve liderliğini yurt dışında bulunan bir kişinin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 4 ayrı eyleme karıştıkları tespit edildi.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Anadolu Yakası'nda faaliyet gösterdiği belirlenen suç örgütü mercek altına alındı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda örgüt üyelerinin 4 ayrı eyleme karıştıkları belirlendi. Çalışmaların ardından şüphelilere bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.