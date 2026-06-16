İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon

İstanbul'da, "iş yeri kurşunlama" ve "tehdit" suçlarından 6 eyleme karışan suç örgütüne yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Küçükçekmece, Bakırköy ve Bahçelievler'de "iş yeri kurşunlama" ve "tehdit" suçlarından 6 eyleme karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışmalarda kimlik ve adres bilgileri tespit edilen zanlılara yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 2'si 18 yaşından küçük 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, çeşitli ebatlarda fişek ve muşta ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.