İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon

İstanbul'da, "iş yeri kurşunlama" ve "tehdit" suçlarından 6 eyleme karışan suç örgütüne yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Küçükçekmece, Bakırköy ve Bahçelievler'de "iş yeri kurşunlama" ve "tehdit" suçlarından 6 eyleme karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Çalışmalarda kimlik ve adres bilgileri tespit edilen zanlılara yönelik 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 2'si 18 yaşından küçük 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, çeşitli ebatlarda fişek ve muşta ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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