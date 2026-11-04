İstanbul'da tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, 5 sikke bulundu - Son Dakika
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İstanbul'da tarihi eser operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, 5 sikke bulundu

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İstanbul'da Roma ve Bizans dönemi eserlerini satmak için müşteri aradıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 38 sayfalık İbranice yazılı kitap, 32 sayfalık dini motifli kitap, belge, metal ikona ve 5 sikke ele geçirildi.

İstanbul'da, yasa dışı yollarla temin ettikleri Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucunda, zanlıların yasa dışı yollarla temin ettikleri Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eserleri satmak için İstanbul'da müşteri aradıkları belirlendi.

Çalışmalar kapsamında 2 adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen, deri üzerine altın kaplama yazılı, 38 sayfadan oluşan ve içerisinde İbranice yazıların bulunduğu kitap ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca dışı deri kaplı, içeriği papirüs kağıdından oluşan 32 sayfalık dini motifli kitap, deri üzerine İbranice yazılı belge, metal ikona ve 5 sikke bulundu.

Kaynak: AA
İstanbul3. SayfaAS RomaGüncelSon Dakika

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