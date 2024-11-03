İstanbul'da Temizlik İşçileri İş Bıraktı - Son Dakika
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İstanbul'da Temizlik İşçileri İş Bıraktı

DİSK'e bağlı işçilerin toplu sözleşmeyi reddetmesi üzerine 4 ilçede temizlik hizmetleri aksıyor.

03.11.2024 17:48
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DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikasınca imzalanan toplu iş sözleşmesini kabul etmeyen Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy'deki temizlik işçilerinin iş bırakma eylemi nedeniyle ilçelerdeki temizlik hizmetlerinde aksamalar yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda bulunan 4 ilçede görevli belediye işçilerinin, sendikalarla belediye arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden istedikleri sonucu almamaları üzerine başlattıkları iş bırakma eylemi sürüyor.

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası ile imzalanan toplu iş sözleşmesinin kabul etmeyen sendikaların İstanbul'daki 4 şubesinin, dün akşam yaptıkları ortak açıklamayla bu sabahtan itibaren süresiz iş bırakma eylemine gideceklerini duyurmasının ardından Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy'de belediye hizmetlerinde aksaklıklar meydana geldi.

Temizlik işçilerinin eylemi kapsamında bu ilçelerdeki bazı mahallelerde konteynerler ve çevresinde çöp yığınları oluştu.

Kartal'daki durumdan şikayetçi olan çevre sakinleri ile esnaf, mahallelerinde kurulan semt pazarını kendi çabalarıyla temizlerken çalışanın hakkının ödenmesi gerektiğini söyledi.

Beykoz'da da grev kararı çıktı

Öte yandan 4 ilçenin ardından Beykoz Belediyesinde görevli Hizmet-İş Sendikası üyeleri de grev kararı aldı.

Beykoz Belediyesi Halk Pazarı İşletmeleri ve Ticaret AŞ'nin üyesi olduğu Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) ile Hizmet-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

Bunun üzerine grev kararı alan Hizmet-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, 8 Kasım Cuma günü greve başlayacaklarını ilan etti.

Ne olmuştu?

Kartal Belediyesinde işçilerin grevi sürerken DİSK'E bağlı Genel İş Sendikası Genel Merkezince toplu iş sözleşmesinin anlaşmayla sonuçlandığının açıklanması üzerine Genel-İş Sendikasının İstanbul'daki 4 şubesi, dün akşam Kartal Belediyesine ait binanın önünde ortak açıklama yapıp süresiz iş bırakma eylemi başlattıklarını duyurmuştu.

Açıklamayı okuyan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Başkanı Özer Ersan Değirmenci, CHP Genel Merkezi ile Genel-İş Sendikası Genel Merkezi'nin imzaladığı toplu iş sözleşmesini kabul etmediklerini belirterek "Bu sözleşmeyi bizler işçilerle hazırladık, biz imzalayacağız. İrademizin gasbedilmesine karşı 4 şube olarak örgütlü gücümüzle masa tekrar kurulana kadar bu meydanda olacak, 4 Kasım Pazartesi sabahından itibaren süresiz iş bırakacağız. 4 belediyenin de işçileri burada, Kadıköy, Kartal, Maltepe ve Ataşehir. Arkadaşlarımızın desteği tam." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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