İstanbul'da Temmuzda En Çok Levrek Satıldı - Son Dakika
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İstanbul'da Temmuzda En Çok Levrek Satıldı

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Temmuzda İstanbul'da en çok tercih edilen su ürünü levrek oldu, ardından çipura ve mırlan geldi.

İstanbul'da temmuz ayında en çok tercih edilen su ürünü levrek oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ'nin (İSYÖN) Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne ilişkin verilerine göre, temmuzda halde 86 farklı ürün satıldı.

Toplam 720 ton su ürününün satışa sunulduğu halde en çok levrek rağbet gördü.

Bu dönemde levrek, 122 ton 179 kilogramla satılan ürünlerin yüzde 16,96'sını oluşturdu.

Levreği 83 ton 216 kilogramla çipura, 66 ton 726 kilogramla mırlan, 62 ton 657 kilogramla somon, 58 ton 703 kilogramla sardalya, 57 ton 891 kilogramla istavrit, 19 ton 622 kilogramla tekir, 16 ton 471 kilogramla hamsi, 14 ton 854 kilogramla granyöz ve 13 ton 80 kilogramla fener balığı izledi. Kalan miktarı ise diğer balık türleri oluşturdu.

Halin temmuz şampiyonu levreğin kilogramı ortalama 391,3 liradan satıldı.

Halde satılan çipura 333,94, mırlan 175,51, somon 218,29, sardalya 205,11, istavrit 88,14, tekir 352,82, hamsi 77,82, granyöz 298,62 ve fener balığı 135,85 liradan alıcı buldu.

En pahalısı ıstakoz

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde temmuzda birim fiyatı en yüksek ürün ise kilogramı ortalama 2 bin 901 lira 23 kuruşla satışa sunulan ıstakoz oldu.

Bu ayda ıstakozu 2 bin 125 lirayla deniz böceği, 1574 lira 69 kuruşla sinarit, 1283 lira 33 kuruşla pisi, 1144 lira 51 kuruşla kırlangıç, 1143 lira 92 kuruşla deniz levreği, 950 lirayla lipsoz, 877 lira 84 kuruşla dülger, 841 lira 5 kuruşla kalkan ve 755 lira 4 kuruşla barbunya takip etti.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Temmuzda En Çok Levrek Satıldı - Son Dakika

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