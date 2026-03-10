İstanbul'da Terör Operasyonu: 13 Gözaltı

(İSTANBUL) İstanbul Terörle Mücadele ekiplerince yürütülen bir operasyon sonucu 'Yabancı Terörist Savaşçı' oldukları değerlendirilen 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu talimatıyla yürütülen operasyon sonucu sosyal medya üzerinden örgüt yanlısı paylaşımlar yapan ve Türkiye açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen bazı kişiler gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Büromuzca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, (IŞİD) DEAŞ Silahlı Terör Örgütü ile bağlantılı olan Çatışma Bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair bilgiler bulunan, sosyal medya üzerinden örgüt yanlısı paylaşımlar yapan ve ülkemiz açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) olduğu değerlendirilen 15 şüpheli şahşa yönelik 10.03.2026 Salı günü yapılan operasyonel çalışma neticesinde,"

13 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir"