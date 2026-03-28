İstanbul\'da "Uluslararası Suyun Vatana Dönüşü Sempozyumu" gerçekleştirildi

Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER) İstanbul Şubesince, Rami Kütüphanesi'nde "Uluslararası Suyun Vatana Dönüşü Sempozyumu" gerçekleştirildi.

Su kaynaklarının korunması ve yönetiminin ele alındığı sempozyumda konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, başta Türkiye olmak üzere dünyada hiçbir yerin su zengini olmadığını söyledi.

Çevre olaylarının su kaynakları üzerindeki etkisine değinen Gül, "Havanın, güneşin, kirliliğin sınırları yoksa, suyun da sınırları yok." ifadesini kullandı.

Gül, yeryüzünde uluslararası ve birbirine karışan sular olduğunu belirterek, küresel olumsuzluklardan da su kaynaklarının etkilendiğini dile getirdi.

Suyu verimli kullanmanın önemine dikkati çeken Gül, "İnanıyorum ki başta bireysel farkındalıkla kullanılacak su, seçilecek markalar, tarımda suyun verimli kullanılması ve bunun bir politikasının geliştirilmesi, dünyada bu bilincin oluşmasıyla birlikte suyun yönetilmesi, suyun düzenli kullanılması bu emaneti bizden sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlayacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi ile Türkiye'nin tasarrufu önemseyen, israfı reddeden genetik mirasına vurgu yapan Gül, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güleda Engin de suyun çok iyi yönetilmesi gereken dinamik bir sistem olduğunu kaydetti.

Engin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Son yılların en önemli çevre problemlerinden biri olarak konuştuğumuz iklim değişimi, suyun mekana ve zamana bağlı dağılımını değiştirmekte, kuraklık, ani yağış gibi ekstrem hadiseler de buna bağlı olarak su stresini beraberinde getirmektedir. Bu durum bizim klasik su yönetimi anlayışımızı değiştirmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Suyu hoyratça tüketilebilen bir varlık olarak görmek yerine, döngü içinde tutulan, kaybı minimize edilen ve yeniden kazanılan bir değer olarak ele almamız gerekiyor. Kanımca 'Suyun Vatana Dönüşü' başlığı da bu anlayışı ifade ediyor. Atık suların ileri arıtma teknikleriyle arıtılması, yeniden kullanılması, kayıp ve kaçak oranlarının düşürülmesi, yağmur hasadı, yer altı su rezervlerinin korunması, havza bazlı yönetim... Bütün bunlar, suyun ait olduğu döngü içerisinde kalmasını sağlayan mühendislik ve yönetim araçlarıdır."

Programa, TEKDER İstanbul Şube Başkanı Selim Kaya, Uluslararası Su Kuyusu Yardım Derneği Başkanı Hacı Ali Aydın, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ercan, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan ve Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Lütfi Akca da katıldı.