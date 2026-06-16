İstanbul’da Usulsüz İskan Raporu Soruşturması

İstanbul'daki "usulsüz iskan raporu" soruşturması kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, yerinde yapılan inşaat incelemeleri ile bazı yapılarda tespit edilen usulsüzlüklere yer verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yapı müteahhitliğini aynı şirketin üstlendiği 4 ada ve parsel üzerinde imar mevzuatına aykırı değişiklikler yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, yerinde inceleme yapılan projelere ilişkin tespitlere yer verildi.

Gürpınar Mahallesi'ndeki 1056 ada 8 parsele ilişkin yapı ruhsatına esas projenin Beylikdüzü Belediye Başkanlığı tarafından 5 Ekim 2022'de onaylandığı belirtilen raporda, ancak projedeki aykırılıkların 2023-2024 yılları arasında yeni inşaat olarak yapıldığı ifade edildi.

Raporda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik ekiplerince 9 Ekim 2024'te yerinde inceleme yapılarak, bir kısım aykırılıklar tespit edildiği aktarıldı.

İlk ruhsata esas mimari projeye aykırı eylemlerin 2023'te inşa edildiği kaydedilen raporda, tadilat projesinde giderilmiş gibi gösterilen çatı katı yükseltmeleri, oda genişletilmesi, güneş kırıcıların balkon haline getirilmesi, bodrum katların açığa çıkarılarak yaşam alanı haline getirilmesi gibi uygulamaların yerinde tadilat ruhsatına da aykırı şekilde devam ettiği ve bu haliyle de yapı kullanım izni düzenlendiği anlatıldı.

Raporda, 1056 ada 8 parsel ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün tespit ettiği Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YİBF) belgelerinin, Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümlerine aykırı olarak değiştirildiğinin belirlendiği belirtildi.

Bilirkişi raporunda söz konusu işlemle ilgili Beylikdüzü Belediyesi Başkanlığı, yapı denetim firması (Beyazıt Yapı Denetim LTD) ve mimari proje müellifi mimar Hakan Saçık'ın sorumluluğu bulunduğu aktarıldı.

Ruhsat eki projesi ve emsal hesaplarına aykırılıklar bulunduğu tespiti

Raporda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Teknik İnceleme Raporu'na göre, kat planları, vaziyet planı kesitleri ile eksiklikler, mimari proje ve mimari tadilat projesinin onaylanması ile ilgili Beylikdüzü Belediyesi Başkanlığı, İmar Müdürlüğü ve proje onayı ile ilgili personelin sorumluluğu bulunduğu kaydedildi.

Ruhsat eki mimari proje ve tadilat projesine aykırı imalatlar ile ilgili, yapı denetim firması ve denetim personeli, şantiye şefi, yapı müteahhidi, Beylikdüzü Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü personelinin sorumluluğu bulunduğu aktarılan raporda, "Ancak tadilat projesinde, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğü ile işbirliği içinde kasti olarak yapılma ihtimali bulunan 'proje çizimleri' ile ilgili (arazi kesitlerinin kaldırılması, bodrum kat planlarının 1/100 ölçekte yer almaması gibi) sorumluluğu değerlendirilmelidir." ifadesine yer verildi.

Raporda, emsal alanını artıran yatak odası genişletilmesi, balkon uzatılması gibi uygulamalar yapıldığı, ruhsat eki projesi ve emsal hesaplarına aykırılıklar bulunduğu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yazısına cevaben resmi yazıda yanıltıcı beyanlardan ötürü imzası bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı adına, başkan yardımcısı Tuncay Demircan'ın sorumluluğu bulunduğu aktarıldı.

Terasların büyüklükleri ruhsat eki projesine aykırı olarak değiştirildi

Raporda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik elemanları tarafından 1075 ada 25 parsel ile ilgili yerinde yapılan incelemede, toplamda 3 bloktan oluşan sitedeki yapıda bulunan çatı arası dubleks dairelerde yer alan terasların büyüklüklerinin ruhsat eki projesine aykırı olarak değiştirildiği, bu sayede teras kısımlarının uzunluklarının büyütüldüğü, bazı teras derinliklerinin ise azaltılarak dairelerin kapalı alanlarına (odalara) dahil edildiği, ayrıca A1 blokun 1. bodrum katının yüksekliğinin ruhsat eki projelerine aykırı olarak 50 santimetre daha alçak imal edildiğinin tespit edildiği belirtildi.

1075 ada 25 parsel ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün tespit ettiği YİBF belgelerinin, Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümlerine aykırı olarak değiştirildiğinin tespit edildiği aktarılan raporda, yine Hakan Saçık'ın sorumluluğunun bulunduğu kaydedildi.

Raporda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Teknik İnceleme Raporu'na göre, kat planları, vaziyet planı kesitleri ile eksiklikler, mimari proje ve mimari tadilat projesinin onaylanması ile ilgili Beylikdüzü Belediyesi Başkanlığı, İmar Müdürlüğü ve proje onayıyla ilgili personelin sorumluluğunun bulunduğu belirtildi.

Raporda, dosya üzerinden sokak panoramaları ve uydu fotoğraflarında yapılan incelemelerde, "çatı arası dubleks dairelerde yer alan terasların büyüklüklerinin ruhsat eki projesine aykırı olarak değiştirilmesi, bu sayede teras kısımlarının uzunluklarının büyütülmesi, bazı terasların derinliklerinin ise azaltılarak dairelerin kapalı alan kullanım alanlarına, odalarına dahil edilmesi" ve "A1 Blok 1. bodrum katında dükkanların yüksekliğinin ruhsattaki projesine aykırı olarak 50 santim daha düşük imal edilmesi" konularının tadilat ruhsatından önce ilk ruhsat projesine aykırı olarak imal edildiği, daha sonra tadilat projesinde mevcut imalata uygun hale getirilerek ruhsata bağlandığının tespit edildiği aktarıldı.

Yine bir başka projede yapılan incelemelerde tespit edilen usulsüzlüklerde ise Beylikdüzü Belediyesi İmar Müdürü ve projeyi onaylayan kontrol elemanları ile yapı denetim kuruluşunun sorumluluklarının bulunduğu aktarılan raporda, mimari proje müellifinin (Mehmet Mete Evin) tadilat projesinde İmar Müdürlüğü ile işbirliği içinde kasti olarak yapılma ihtimali bulunan "proje çizimleri" ile ilgili (çatı eğimlerinin gerçek ölçülerinden daha düşük eğimli gösterilmesi gibi) sorumluluğu olduğu ifade edildi.

Raporda, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 28. maddesinde, "Yapı müteahhidi ve yapı şantiye şefi, yapıyı tesisatı ve malzemeleri ile birlikte bu kanuna, ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa etmek, neden olduğu mevzuata aykırılığı gidermek mecburiyetindedir." denildiği aktarıldı.

Bilirkişi raporunda, yapı müteahhidi Tuncay Yılmaz'ın İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ mimari projesi hilafına yapılan aykırılıklar nedeniyle sorumluluğu olduğu, inşaat mühendisi Doğukan Pelen'in de ruhsat eki onaylı mimari projesi hilafına yapılan aykırılıklar nedeniyle sorumluluğu bulunduğu belirtildi.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu elebaşılığında kurulan suç örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında, Beylikdüzü'nde bulunan bir kısım parsellerde 2015'te 1 metrekarelik alanlara Yapı Denetim Bilgi Formu düzenlendiği belirtilmişti.

Açıklamada, bu alanlarda yapılacak yapılar için yapı denetim firmalarının bu bilgi formlarına istinaden önceden belirlendiği, akabinde 2022-2023 yıllarında yapılacak yapılara aktarıldığı ve İmamoğlu İnşaat tarafından bir kısım projelerde faaliyet gösterecek yapı denetim firmalarının önceden belirlenerek ruhsata aykırı yapılar yapıldığı ifade edilmişti.

Yapıların ruhsata aykırı olmasına rağmen bu yapı denetim firmaları tarafından muvazaalı bir şekilde ruhsata aykırılığın görmezden gelindiği iddialarına ilişkin alınan bilirkişi raporları doğrultusunda, "resmi belgede sahtecilik", "imar kirliliğine neden olma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 28 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirilen açıklamada, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 27 şüphelinin yakalandığı kaydedilmişti.

Açıklamada, yurt dışında olması nedeniyle 1 şüpheli hakkındaki yakalama çalışmasının sürdüğü belirtilmişti.