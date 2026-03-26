İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika
İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

İstanbul\'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı
26.03.2026 09:47
İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Başsavcılık açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplumun genel ahlakı, toplum yapısı ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, gözaltı kararı verilen isimlerin şunlar olduğu aktarılmıştı:

"Fikret Orman, Güzide Aksoy (Güzide Duran), Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Hande Erçel, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Ferhat Aydın, Lütfiye Tuğçe Özbudak, Koray Serenli, Onur Bükçü, İsmail Behram Perinçekli, Kaan Mellart, Didem Soydan, Onur Talay, Mustafa Tari."

Şüphelilerden 14'ünün gözaltına alındığı, Kaan Mellart ile Hande Erçel hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilmişti.

Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirilen şüpheliler, kan ve saç örnekleri alındıktan sonra Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika

Sara Netanyahu: Çocuklarım Netanyahu'nun çocukları olduğu için aşağılanıyor
Galatasaray taraftarının tarihi bildirisine Mert Hakan'dan yanıt
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlüler adliyede! Fikret Orman, Hakan Sabancı, Didem Soydan...
Trump'tan büyük sürpriz: İranlı iki kritik ismi ölüm listesinden çıkardı
Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür yardımcısının eşi çalışmadan maaş aldı
Kundakçı cinayetinde aileden vahim iddialar: Aleyna bilerek getirdi
SON DAKİKA: İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika
