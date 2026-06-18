İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

İstanbul\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
18.06.2026 07:44
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı, 187 kilo metamfetamin ele geçirildi.

İSTANBUL'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon sırasında 187 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçuyla ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Eyüpsultan ve Şişli'de tespit edilen 2 ikamet adresi ve 1 araca yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 365 bin 990 TL ve 600 dolar para, 3 adet hassas terazi, 4 parça halinde 9 kilo ara kimyasal madde, 17 parça halinde 159 kilo sıvı metamfetamin, 29 parça kristal formda 28 kilo 250 gram metamfetamin maddesi olmak üzere toplamda, 187 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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