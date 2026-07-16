İstanbul'da, 45 kilo 488 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Kağıthane'de 4 araç ile 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 45 kilo 488 gram uyuşturucu ile vakum makinesi ele geçirildi.
"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" yaptığı iddia edilen 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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