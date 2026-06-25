Uyuşturucuyla Mücadelede Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Uyuşturucuyla Mücadelede Farkındalık Etkinliği

Uyuşturucuyla Mücadelede Farkındalık Etkinliği
25.06.2026 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği ve Sağlık Müdürlüğü, Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü'nde farkındalık etkinliği düzenledi. Vali Yardımcısı Gözen, uyuşturucu bağımlılığının yaygınlaştığını ve mücadelede çocuklara yönelik projelerin önemini vurguladı.

İstanbul Valiliği himayesinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" etkinliği düzenlendi.

Galataport İstanbul'da gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Vali Yardımcısı Hasan Gözen, uyuşturucuya karşı farkındalık oluşturmak için yapılan mücadelenin önemli olduğunu belirterek, uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığının günümüzün en önemli problemlerinden birisi haline geldiğini vurguladı.

Uyuşturucu kullanımının çok yaygınlaştığına, kullanım yaşının düştüğüne dikkat çeken Gözen, "İl Sağlık Müdürlüğümüz koordinesinde İstanbul Valiliği olarak bütün kamu kurum ve kuruluşların, paydaş kuruluşların katılımıyla önce arzla mücadele, sonra talebi azaltıcı faaliyetlerin yürütülmesi, tedavi ve rehabilitasyon süreci, arınma sürecinden sonra da hayata kaldığı yerden başlanması için gerekli tedbirlerin alınması çalışmalarını yoğun bir tempoyla yürütmekteyiz." dedi.

Gözen, uyuşturucuyla mücadelenin her alanda sürdürüldüğünün altını çizerek, "İstanbul Valiliği olarak kaymakamlarımızla birlikte her alanda etkin organizasyonlarımız var. Çocuklarımızın güvenli ve kaliteli eğitim almalarından sağlıklı bir çevreye, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirecek faaliyetlere kadar uzanan bir etkinlik zinciri sunuyoruz. Özellikle devamsız öğrencilerimizi okula kazandırmak ve tüm öğrencilerimizin okulla güçlü bir entegrasyonunu sağlamak için pek çok çalışma yürütüyoruz." şeklinde konuştu.

"Enstrümansız Okul Kalmasın Projesi"yle çocukların boş zamanlarını sanatla değerlendirmesini sağladıklarını belirten Gözen, "Spor Şehri İstanbul Projesi"yle de her okulda spor kulübü kurduklarını, kulüp bazlı çalışmalarla öğrencilerin sporcu lisansı aldıklarını, yaklaşık 1 milyon 200 bin civarında öğrencinin aktif şekilde spor dallarıyla ilgilendiklerini anlattı.

Gözen, her okulda kütüphane oluşturduklarını dile getirerek, çocukları kötü insanlardan uzak tutmak ve en iyi şekilde hayata hazırlamak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen bağımlılıkla mücadele politikaları kapsamında Yeşilay'ın İstanbul genelinde önemli çalışmalar yürüttüğünü aktaran Gözen, şunları kaydetti:

"Bağımlılığa karşı bilinç düzeyini ve farkındalığı artırmak için çeşitli proje, program ve etkinlikler düzenliyoruz. Bütün bunların gayesi, çocuklarımızı asrımızın illeti olan bağımlılıktan uzak tutmak. Yeşilay olarak İl Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte yürüttüğümüz projelerle anneler, babalar, okul idarecileri, sağlık teşkilatı, diyanet ve milli eğitim olarak hep birlikte bu mücadelenin içinde aktif rol alıyoruz. Amacımız gençlerimizi ve çocuklarımızı korumak, onların sağlıklı ve sağlam bir toplum ortamında yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaktır."

"Enstrümansız Okul Kalmasın Projesi" ile müzik enstrümanı çalmayı öğrenen öğrenciler müzik dinletisi sunduğu etkinlikte, bağımlılıkla mücadeleye ilişkin düzenlenen Afiş Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Gözen, programa katılan Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy ve İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Burhan Küçükoğlu ile bağımlıkla mücadeleye ilişkin farkındalık çalışması yapan kamu kurum ve kuruşlarının stantlarını ziyaret etti.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Kullanımı Kaçakçılığıyla Mücadele Günü, İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul, Etkinlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucuyla Mücadelede Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı Evinin altında ipek böceği yetiştirerek 40 günde 216 bin TL kazandı
NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD’nin İran’a yönelik operasyonları sırasında İtalya’daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı NATO Genel Sekreteri Rutte: ABD'nin İran'a yönelik operasyonları sırasında İtalya'daki üslerden 500 ABD uçağı kalktı
Kartal’da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı Kartal'da kiracısıyla kavga eden ev sahibinin bıçaklandığı anlar ortaya çıktı
Aziz Yıldırım’dan TFF’ye telefon İstediği şey yeni bir kaos yaratabilir Aziz Yıldırım'dan TFF'ye telefon! İstediği şey yeni bir kaos yaratabilir
Akşehir Belediye Başkanı’ndan skandal hizmet Yere Türk bayrağı çizdiler Akşehir Belediye Başkanı'ndan skandal hizmet! Yere Türk bayrağı çizdiler
CHP Malatya İl Başkanlığı karıştı CHP Malatya İl Başkanlığı karıştı
Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı oldu Metin Yener yeniden Sayıştay Başkanı oldu

14:23
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde
Rasim Arı ve Mesut Özarslan, AK Parti Genel Merkezi’nde
14:19
İşte Dünya Kupası’nda son 32 turunun ilk eşleşmesi Tarihte bir ilk
İşte Dünya Kupası'nda son 32 turunun ilk eşleşmesi! Tarihte bir ilk
14:15
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart Zorla ellerinden aldılar
Mezuniyet töreninde kriz çıkartan pankart! Zorla ellerinden aldılar
14:13
İletişim Başkanlığı: Macron’un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
İletişim Başkanlığı: Macron'un sabah yürüyüşü için parkların kapatılacağı iddiası doğru değil
13:56
Esenyurt’taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'taki kanlı pusunun görüntüleri ortaya çıktı
13:53
“Onun bunun çocukları“ tartışması büyüyor Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu’nu fena bombaladı
"Onun bunun çocukları" tartışması büyüyor! Ahmet Çakar Hacıosmanoğlu'nu fena bombaladı
13:39
Kahramanmaraş’ta kahreden yangın 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli kardeş hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 15:19:18. #7.12#
SON DAKİKA: Uyuşturucuyla Mücadelede Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.