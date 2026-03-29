İstanbul'da Yağmur, 76 Pegasus Seferi İptal

İSTANBUL'da etkili olan şiddetli yağmur ve olumsuz hava koşulları hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Pegasus Havayolları, 76 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

Pegasus Havayolları'ndan yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan uçuş kısıtlama kararı doğrultusunda bugün planlanan bazı seferlerde aksaklık yaşandığı belirtildi. Bu kapsamda 76 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi. Açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde yeni iptal ve yönlendirmelerin olabileceği belirtilerek, yolcuların uçuşları öncesinde güncel duyuruları takip etmeleri istendi.