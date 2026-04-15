İstanbul'da 'Yarısı Bizden' Dönüşümü
İstanbul'da 'Yarısı Bizden' Dönüşümü

15.04.2026 12:09
'Yarısı Bizden' kampanyasıyla Avcılar'da dönüşen evler, İstanbul'u geleceğe taşıyor.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Avcılar ilçesinde evlerini 'Yarısı Bizden' kampanyasıyla dönüştüren Gezer ailesinin görüntülerini paylaşarak, "'Yarısı Bizden' ile dönüşümü hızlandırıyor, İstanbul'u güvenli ve dirençli yarınlara taşıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandıracak 'Yarısı Bizden' desteğini sürdürüyor. 600 bin riskli konut ve iş yerinin bulunduğu kentte evini yenilemek isteyenlere her bir konut için 875 bin TL hibe, 875 bin TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği veriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Avcılar'da Cihangir Mahallesi'nde 40 yıllık binalarını 'Yarısı Bizden' kampanyası ile dönüştüren Gezer ailesinin görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum, "Yüzyılın dönüşümü ile sadece yapıları değil, geleceğimizi de güçlendiriyoruz. 'Yarısı Bizden' ile dönüşümü hızlandırıyor, İstanbul'u güvenli ve dirençli yarınlara taşıyoruz" mesajını verdi.

'KEPÇENİN VURDUĞU DAKİKA YIKILAN BİR BİNADA OTURUYORMUŞUZ'

Kurum'un paylaştığı videoda, ev sahibi Nesrin Gezer, eski evlerinin durumunu 'Biz kepçenin makası vurduğu dakika yıkılan bir binada oturuyormuşuz' diye anlattı. Gezer, "Binamız yıkıldığı zaman hepimiz hayretler içerisindeydik. Çünkü demirler çürümüştü artık ve biliyorsunuz önceden deniz kumu kullanılıyormuş. İçinden kartonlar, değişik değişik maddeler çıktı. Demirlerimize dokunduğumuzda tuzla buz oluyordu. O yıkım aşamasını gördüğünde hepimiz aynı şeyi söyledik; 'Nasıl burada yaşamışız, nasıl korkmamışız?' İyi ki kentsel dönüşüme girmişiz. İyi ki bu kampanyadan faydalanabilmişiz" dedi.

Avcılar'ın deprem riskine dikkat çeken Nesrin Gezer, "Devletin vermiş olduğu destekle şu an her sokağımızda dönüşümü görebilirsiniz. İnsanlar, 'Evlerimiz küçülecek, yapamıyoruz, maddiyatımız yetmiyor' demesin. Lütfen bir an önce evlerini yenilesinler. Çünkü bu 'Yarısı Bizden' kampanyası paha biçilmez bir şey. Bundan faydalansınlar. Allah korusun çocuklarım, ben enkazın altında kalabilirdik" diye konuştu. Evlerini dönüştürmek isteyenlere çağrıda bulunan Gezer, "Bir şeylerin yapılması gerekiyordu. Sağ olsun devlet de yardımcı oluyor. İstanbul'un artık İstanbul olacağının kanaatindeyim. Hadi gelin sizler de evlerinizi kentsel dönüşüme sokun. Evlerinizi dönüştürün. Bu eski yapıları, tabut binalarınızı lütfen artık yaptırın" dedi.

'TOP DEMİRE GELİNCE, BİNA SARSILIYORDU'

Nesrin Gezer'in oğlu Zafer Toprak Gezer ise "Çok eskiydi. Bazen dışarı çıkıyorduk, demire top geliyordu. Yani yavaş atıyorduk yine de demir kırılıyordu, korkuyorduk. Sarsılıyordu bina, annemler korkuyordu. Şimdi sağlam eve taşındık bir daha deprem olursa 'Hissetmeyiz' demiştim ve bugün deprem oldu yine hissetmedik. Çünkü artık güvendeyiz, evimiz eski değil" diye konuştu.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

