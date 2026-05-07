İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Çetesi Çökertildi
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Çetesi Çökertildi

07.05.2026 09:57
Bakırköy'de yürütülen soruşturmada, 79 şüphelinin yasa dışı bahisten 1,5 milyar lira işlem yaptığı tespit edildi.

İSTANBUL, -İSTANBUL'da 'yolyemezler' olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, örgütün günlük işlem hacminin 84 milyon lirayı aştığı, toplam hacmin ise 1,5 milyar lirayı bulduğu belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmaya göre; liderliğini Mehmet Selim Akkoyun'un yaptığı suç örgütünün, İstanbul genelinde 20 farklı hücre evi kiraladığı tespit edildi. Yapılan teknik takip ve dijital materyal incelemeleri sonucunda, örgüt üyelerinin kiraladıkları hücre evlerini birer ofis gibi kullandıkları belirlendi. Şüphelilerin, 'SET' olarak tabir edilen kiralık banka hesapları ve özel panel sistemleri üzerinden yurt dışı sunucular aracılığıyla yasa dışı bahis oynattıkları tespit edildi.

GÜNLÜK 84 MİLYON LİRALIK VURGUN

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada şüpheliler arasındaki para trafiğinin 1,5 milyar liraya ulaştığı, 2023 yılı verilerine göre ise örgütün günlük 84 milyon liranın üzerinde bir işlem hacmini yönettiği ortaya çıktı.

79 ŞÜPHELİYE DAVA AÇILDI

İddianame Bakırköy 25. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 1 örgüt lideri, 7 örgüt yöneticisi ve 71 örgüt üyesi olmak üzere toplam 79 şüpheli hakkında; '7258 sayılı kanuna muhalefet', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçlarından hapis cezası talep edildi. Yargılama sürecinde 39 şüphelinin tutukluluk halinin devam ettiği, 21 şüpheli hakkında adli kontrol kararı bulunduğu ve firari 4 şüpheli için ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Suç

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
