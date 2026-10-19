İstanbul'da yasa dışı bahis mesajı gönderdiği belirlenen 25 şüpheliden 17'si tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da yasa dışı bahis mesajı gönderdiği belirlenen 25 şüpheliden 17'si tutuklandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü yasa dışı bahis mesajı soruşturmasında gözaltına alınan 25 şüpheliden 17'si tutuklandı, 8'ine adli kontrol uygulandı. Şüphelilerin uygulamaya tanımladıkları GSM hatlarından 1 milyondan fazla mesaj gönderdiği tespit edildi.

İstanbul'da uygulama üzerinden vatandaşların telefonlarına yasa dışı bahis içerikli kısa mesajlar atarak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 17 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, vatandaşların telefonlarına yasa dışı bahis içerikli kısa mesajlar atarak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, daha sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden 17'sinin tutuklanmasına, 8'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Tutuklanan şüphelilerin isimleri şöyle:

"Altay Düzyatan, Bahri Barut, Berk Atila, Çağatay Çelen, Derya Nuri Aksoy, İbrahim Enez, Kaan Öz, Özgür Dönmez, Sadiye Hesna Mestanlar, Salih Mert Kamacı, Sinan Aslan, Yiğit İrfan Şahin, Mehmet Aksoy, Muhammet Emin Atakul, Mustafa İdiz, Ömer Ali Duran ve Özgür Esen"

Operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, yasa dışı bahse yönelik çalışmalar kapsamında daha önce düzenlenen operasyonda ele geçirilen dijital materyalleri incelemişti.

İncelemelerde, Android tabanlı telefonlara yüklenen uygulamanın kullanıldığını tespit eden ekipler, şüphelilerin farklı kişilere ait GSM hatlarını bu uygulamaya tanımladıklarını ve bu hatlar üzerinden yasa dışı bahis içerikli kısa mesajlar gönderdiklerini belirlemişti.

GSM hatlarını uygulamaya tanımlayan zanlıların gönderdikleri mesaj başına 0,005 ile 0,01 avro arasında haksız kazanç sağladıklarını saptayan ekipler, sistem üzerinden 1 milyondan fazla yasa dışı bahis içerikli kısa mesaj gönderildiğini tespit etmişti.

Ekipler, kimlikleri ve adresleri belirlenen 24 şüpheliyi düzenledikleri eş zamanlı operasyonla yakalamıştı. Zanlılara ait banka hesapları, suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 araç ile 3 daireye el konulmuştu. Çalışmaların devamında 1 şüpheli daha yakalanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul'da yasa dışı bahis mesajı gönderdiği belirlenen 25 şüpheliden 17'si tutuklandı - Son Dakika
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