İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı, 1 tutuklama - Son Dakika
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İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı, 1 tutuklama

İstanbul\'da yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı, 1 tutuklama

İstanbul Esenler'de yapılan operasyonda yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı. Evde yapılan aramalarda suçta kullanılan bilgisayarlar, cep telefonları, SIM kartlarının yanı sıra çelik yelek ve tabancalar ele geçirildi. Şüphelilerin farklı suçlardan kayıtları olduğu belirlendi.

08.05.2024 10:37  Güncelleme: 10:43
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İstanbul'da yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatıldığı tespit edilen Çınar Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Evde bulunan şüpheliler U.K, E.A, A.O.D. ve K.K. gözaltına alındı. İkametteki aramalarda, suçta kullanılan 2 bilgisayar, 6 cep telefonu, farklı numaralara ait çok sayıda SIM kartı, banka hesapları ve çelik yelek ele geçirildi.

Çelik yeleğin sahibi U.K'nin aynı sokakta başka bir evde yaşadığını belirleyen ekipler, bu adrese düzenledikleri operasyonda şüpheli A.B'yi de yakaladı.

Evde yapılan aramalarda, biri makineli 3 tabanca, çelik yelek ve 118 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin farklı suçlardan kayıtları olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B. tutuklandı, diğerleri adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı, 1 tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 5 gözaltı, 1 tutuklama - Son Dakika
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