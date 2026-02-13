İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

13.02.2026 09:47
17 ildeki paravan şirketlere yönelik 58 kişiye operasyon düzenlendi, mal varlıklarına el konuldu.

İstanbul merkezli 17 ilde, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin paravan şirketler üzerinden aklandığı iddiasıyla 58 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Çok sayıda araç ve taşınmaza el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; şüphelilerin paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan paravan hesaplar üzerinden bir organizasyon kurdukları, kurulan bu sistemin işleyişini ve para transferlerini takip etmek için arka planda ayrı bir muhasebe düzeni oluşturdukları belirlendi. Sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin aktarıldığı, bu gelirlerin kaynağından uzaklaştırılarak çeşitli işlemlerden geçirilip yasal görünüm kazandırılmasının amaçlandığı; bu nedenle Türkiye'de faaliyet gösteren e-para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden profesyonel bir aklama sistemi kurulduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında, İlk aşamada 229 tüzel kişi ile 196 gerçek kişinin organizasyona dahil olduğu, ikinci aşamada 93 tüzel kişi ile Özbey Şirketler Grubu'na bağlı 8 şirketin sisteme katıldığı, üçüncü aşamada ise 157 tüzel kişi ile 65 gerçek kişinin organizasyonda yer aldığı tespit edildi.

58 ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ

Soruşturma kapsamında, paravan şirket sahipleri ve yetkililerine ait olduğu belirlenen 20 araç, 9 arsa, 4 dükkan ve 13 mesken olmak üzere mal varlıklarına el konuldu. İstanbul merkezli olarak Adana, Ankara, Batman, Bilecik, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ ve Tokat'ta toplam 58 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kaynak: DHA

