İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

27.02.2026 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da yasa dışı bahis ve tefecilik operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis ve POS cihazı tefeciliği operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası raporlarındaki tespitlere göre, şüpheli şirket tarafından, elektronik ödeme kuruluşlarından temin edilen POS cihazlarının, alt hizmet sağlayıcı konumundaki çeşitli firmalara devredildiğini, söz konusu cihazların yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığını belirledi.

Ekipler, finansal hareketlerin incelenmesi sonucu 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet kapsamında işlem tespit etti. Üçüncü şahıs ve şirket hesaplarına para transferleri yapıldığı ortaya çıkarıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yasa dışı bahis ve POS tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında ilgili şirket ve bağlantılı firmalar ile bu şirketlerin yönetici ve çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan mali analiz ve saha çalışmalarının ardından suçtan elde edildiği ve piyasa değerinin 671 milyon 255 bin lira olduğu tespit edilen 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuta da el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından tanzim edilen rapor ve mevcut deliller kapsamında, HST Holding AŞ bünyesindeki HST Mobil AŞ'nin hesaplarında inceleme yapıldığı belirtildi.

İncelemelerde, şirketin çeşitli finansal kuruluşlarıyla anlaşma sağlayarak sanal POS cihazı temin ettiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Temin edilen sanal POS cihazlarını Arfemisbet, Lunabet, Bets10 ve Casinomertopol gibi çeşitli yas adışı bahis/kumar oynatılan sitelerin ve dolandırıcılık faaliyetleri yürüten alt üye iş yerlerinin kullanımına sunduğu, bu suçlardan elde edilen gelirleri 3. kişilerin hesaplarına aktardıkları, bu şekilde şirketin, yasa dışı bahis/kumar ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen suç gelirlerinin aklanması faaliyetleri kapsamında 2023-2025 yılları arasında toplamda yaklaşık 5,5 milyar lira suç gelirinin aklanmasına aracılık ettiği tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu işlediği değerlendirilen 17 şüpheli hakkında 27 Şubat'ta gözaltı, arama, el koyma ve şüpheli şahıslar ile suç işlenmesinde kullanılan şirketlerin suç tarihi itibariyle tespit edilen taşınmaz, taşınır mal varlıklarına, banka hesaplarına ve şirket ortaklık paylarına el koyma, HST Mobil AŞ ve HST Holding AŞ şirketlerine kayyım atanması adli işlemleri yapılmıştır."

El koyma sürecinde taşınır taşınmaz mal varlıklarının toplam değerinin 551 milyon 255 bin lira, şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin 120 milyon lira civarında olduğu, toplamda şirketlerin sermaye piyasa ve taşınır taşınmaz mal varlıklarının toplam değerinin 671 milyon 255 bin lira olduğu değerlendirilmektedir. Yasa dışı bahis/kumar suçu ve bu suçtan elde edilen suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla soruşturmalarımız kararlılıkla ve titizlikle devam edecektir."

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Finans, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü Katilleri tanıdık çıktı Yol kenarında bulunan kadın cesedinde sır çözüldü! Katilleri tanıdık çıktı
Yunus Akgün sahaya çıkarken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı Yunus Akgün sahaya çıkarken duyduğu sesle neye uğradığını şaşırdı
AYM Başkanı’ndan kritik Can Atalay açıklaması: Yargılanması özel usule tabi AYM Başkanı'ndan kritik Can Atalay açıklaması: Yargılanması özel usule tabi
Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı Güzelliğiyle büyüleyen taraftarın kim olduğu ortaya çıktı
Genç kızdan Nihat Hatipoğlu’na ilginç soru Dakikalarca anlayamadı Genç kızdan Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! Dakikalarca anlayamadı
Üniversite öğrencilerine af geliyor İşte detaylar Üniversite öğrencilerine af geliyor! İşte detaylar

11:03
Bakan Gürlek’ten 81 il başsavcılıklarına talimat
Bakan Gürlek'ten 81 il başsavcılıklarına talimat
10:59
Afganistan ve Pakistan çatışırken savaşın kazananı bakın ülke oluyor
Afganistan ve Pakistan çatışırken savaşın kazananı bakın ülke oluyor
10:47
Savaşı kim kazanır Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile
Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile
10:47
Osimhen’in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı Okan Buruk duruma el koydu
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu
10:43
İngilizlerden Fenerbahçe’ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray’ın...
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...
10:42
Gözü dönmüş koca dehşet saçtı Ayrılığı hazmedemedi, başından bıçakladı
Gözü dönmüş koca dehşet saçtı! Ayrılığı hazmedemedi, başından bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 11:18:20. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.