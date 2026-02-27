İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis ve POS cihazı tefeciliği operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası raporlarındaki tespitlere göre, şüpheli şirket tarafından, elektronik ödeme kuruluşlarından temin edilen POS cihazlarının, alt hizmet sağlayıcı konumundaki çeşitli firmalara devredildiğini, söz konusu cihazların yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığını belirledi.

Ekipler, finansal hareketlerin incelenmesi sonucu 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet kapsamında işlem tespit etti. Üçüncü şahıs ve şirket hesaplarına para transferleri yapıldığı ortaya çıkarıldı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından yasa dışı bahis ve POS tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında ilgili şirket ve bağlantılı firmalar ile bu şirketlerin yönetici ve çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan mali analiz ve saha çalışmalarının ardından suçtan elde edildiği ve piyasa değerinin 671 milyon 255 bin lira olduğu tespit edilen 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuta da el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından tanzim edilen rapor ve mevcut deliller kapsamında, HST Holding AŞ bünyesindeki HST Mobil AŞ'nin hesaplarında inceleme yapıldığı belirtildi.

İncelemelerde, şirketin çeşitli finansal kuruluşlarıyla anlaşma sağlayarak sanal POS cihazı temin ettiğinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Temin edilen sanal POS cihazlarını Arfemisbet, Lunabet, Bets10 ve Casinomertopol gibi çeşitli yas adışı bahis/kumar oynatılan sitelerin ve dolandırıcılık faaliyetleri yürüten alt üye iş yerlerinin kullanımına sunduğu, bu suçlardan elde edilen gelirleri 3. kişilerin hesaplarına aktardıkları, bu şekilde şirketin, yasa dışı bahis/kumar ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen suç gelirlerinin aklanması faaliyetleri kapsamında 2023-2025 yılları arasında toplamda yaklaşık 5,5 milyar lira suç gelirinin aklanmasına aracılık ettiği tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçunu işlediği değerlendirilen 17 şüpheli hakkında 27 Şubat'ta gözaltı, arama, el koyma ve şüpheli şahıslar ile suç işlenmesinde kullanılan şirketlerin suç tarihi itibariyle tespit edilen taşınmaz, taşınır mal varlıklarına, banka hesaplarına ve şirket ortaklık paylarına el koyma, HST Mobil AŞ ve HST Holding AŞ şirketlerine kayyım atanması adli işlemleri yapılmıştır."

El koyma sürecinde taşınır taşınmaz mal varlıklarının toplam değerinin 551 milyon 255 bin lira, şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin 120 milyon lira civarında olduğu, toplamda şirketlerin sermaye piyasa ve taşınır taşınmaz mal varlıklarının toplam değerinin 671 milyon 255 bin lira olduğu değerlendirilmektedir. Yasa dışı bahis/kumar suçu ve bu suçtan elde edilen suç gelirlerinin aklanması faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla soruşturmalarımız kararlılıkla ve titizlikle devam edecektir."