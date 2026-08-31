İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu

İstanbul'da, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan şüpheli Kemal Cenk Erdem adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Erdem, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Savcıya ifade veren Erdem, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli Erdem'in tutuklanmasına hükmedildi.

Hakimliğin yazısında, şüphelinin üzerine atılı "mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçunun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, şüphelinin Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ nezdinde doğrudan pay sahibi, yönetim kurulu üyesi veya temsil yetkilisi olarak ticaret sicil kayıtlarında yer almamakla birlikte şirketin kurucusu, uzun süre tek pay sahibi ve hakim ortağı olan Ayşin Erdem'in eşi olduğu belirtildi.

Şüphelinin Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu AŞ, Exenpay Teknoloji AŞ ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları AŞ ile ortaklık/şirket bağlantılarının bulunduğu yazıda aktarıldı.

Dinamik Pay ve Dinamik Yatırım'ın sermaye kaynakları içerisinde Bitexen ve Kemal Cenk Erdem bağlantılı para hareketlerinin tespit edildiği, dosya kapsamında alınan ifadelerde şirketler grubunun fiili yönetiminde ve finansal karar mekanizmasında etkili kişi olarak gösterilmesi nedeniyle kişi yönünden ayrıca değerlendirme yapılması gerektiği kaydedilen yazıda, Erdem'in dosya kapsamındaki konumunun yalnızca "Ayşin Erdem'in eşi" sıfatıyla açıklanamayacağı bilgisi yer aldı.

Yazıda, resmi şirket yapısının dışında kalan fiili yönetim, finansman, gerçek faydalanıcılık ve şirketler arası organik bağ yönlerinden incelenmesinin gerektiği, Dinamik Pay'in kurucusu ve hakim ortağı Ayşin Erdem'le evlilik ile yoğun mali ilişkisinin bulunduğu, bu şirketin kuruluş sermayesinin Kemal Cenk Erdem bağlantılı Bitexen'den sağlanan fonla karşılandığı belirtildi.

Dinamik Yatırım'ın sermayesinin farklı dönemlerinde hem Kemal Cenk Erdem'in doğrudan fonunun hem de Bitexen kaynaklı yüksek tutarlı fonların kullanıldığı, Ayşin Erdem'le 100 milyon liraya yaklaşan çift yönlü mali hareketinin bulunduğu, Bitexen, Exenpay ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları üzerinden finansal teknoloji-kripto alanında şirket ağına sahip olduğu aktarılan yazıda, dosya ifadelerinde grup şirketlerinin nihai karar vericisi olarak gösterildiği kaydedildi.

Yazıda, Erdem'le bağlantılı olduğu ifade edilen kişilerin Dinamik Pay'in ortaklık ve yönetim yapısına dahil olması hususları birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin bu şirketten tamamen bağımsız üçüncü kişi olarak değerlendirilmesinin dosya kapsamındaki bulgularla uyumlu olmadığı ifade edildi.

Şüpheli için mevcut mali kayıtlar, şirket bağlantıları ve birbiriyle uyum gösteren ifade içerikleri birlikte değerlendirildiğinde Kemal Cenk Erdem hakkında "yasa dışı bahisle bağlantılı paranın nakline aracılık etme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları yönünden şüpheli sıfatıyla ayrıntılı soruşturma yürütülmesini gerektirecek nitelikte bulgu ve emarelerin bulunduğu kanaatine varıldığına dikkati çekilen yazıda, Erdem'in üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların saptandığı belirtildi.

Yazıda, suç için yasada belirlenen cezanın alt ve üst sınırı nazara alındığında kaçacağına yönelik somut olgu bulunduğu, delillerin henüz tam olarak toplanmadığı ve bu aşamada adli kontrolün yetersiz kalacağı aktarılarak, şüphelinin tutuklanmasına karar verildiği kaydedildi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) tespitleri, finansal hareket analizleri ile dijital inceleme bulguları değerlendirilmişti.

İncelemelerde, şirketin 2024-2025 yıllarında 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı belirlenmişti.

Elde edilen bulguların, eylemlerin münferit işlem hareketlerinden ibaret olmadığı, merkezinde ödeme kuruluşunun bulunduğu organize ve çok katmanlı bir finansal suç yapılanmasına işaret ettiği değerlendirilmişti.

TCMB denetimleri ve MASAK analiz raporlarında yer alan tespitler doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Suç tarihinden sonra edinildiği ve suçtan elde edildiği tespit edilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulmuş, 126 banka ve kripto para hesabına bloke uygulanmıştı.