İstanbul'da yeni aklama operasyonunda 14 şüpheliden 12'si gözaltına alındı

İstanbul'da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 12'si düzenlenen yeni operasyonla gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B.'nin yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında, 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avro tutarında havale işlemi yapıldığı, 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Almanya vatandaşı K.P. ve M.B.'nin yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirdiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında, 80 milyon avro tutarında sözleşme düzenlendiği, 100 milyon avro tutarında havale işlemi yapıldığı, 1 milyar avro tutarındaki bir fonun kamu gücü ve nüfuzu kullanılarak kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiği ve 1,5 milyon avro tutarında tekne satışı gerçekleştirildiği iddia edildi.

14 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında yapılan yeni tespitler doğrultusunda 14 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Sofu Altınbaş, Oktay Özkan, Temel Aygün, Eyüp Ensar Saral, Hulki Şavkın, Seyfettin Tayfun Kahyaoğlu, Eyüp Birgün, Erhan Naci İşözen, Kenan Malkoç, Selami Cengiz, Ramazan Argün ve İbrahim Avcı olduğu belirtildi.