İstanbul'da Yerel Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

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(ANKARA) - İstanbul'da saat 14.00'e kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların saat 14.00'e kadar kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere ilde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.