İstanbul'da Yerel Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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İstanbul'da Yerel Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı

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İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Saat 14.00'e kadar kuzey ilçeleri ve boğaz çevresinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Vatandaşlar, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

01.09.2024 11:32
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(ANKARA) - İstanbul'da saat 14.00'e kadar yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İstanbul Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların saat 14.00'e kadar kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere ilde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: İstanbul'da Yerel Kuvvetli Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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