İstanbul\'da Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

İSTANBUL'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Beylikdüzü ve Büyükçekmece 'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metrenin altına düştü.

İstanbul'da gece yarısından itibaren hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte özellikle sahil kesimleri ve yüksek bölgelerde yoğun sis oluştu. Bazı ilçelerde etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. D-100 Karayolu'nda seyreden araçlar, hızlarını düşürerek, ikaz lambalarıyla kontrollü şekilde ilerledi. Yüksek katlı binalar sisin etkisiyle kaybolurken, sokak lambalarının aydınlattığı alanlarda görüş mesafesinin azaldığı görüldü.