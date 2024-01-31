İstanbul\'da Yüksek Kar Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan 10 Şüpheliden 4\'ü Tutuklandı

İstanbul'da, yüksek kar vaadiyle bazı kişilerden para toplayıp dolandırıcılık yaptığı öne sürülen, emekli bir bankacı ile yakınlarının aralarında bulunduğu 10 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı mağdurların borsada yüksek kar vaadinde bulunan kişilere verdikleri paraları alamadıkları ihbarları üzerine çalışma başlattı.
İfadeleri alınan 7 kişi, borsada ayda yüzde 20 kar vadeden emekli bankacı Müjgan D'ye (63) verdikleri paraları bir süre sonra alamayıp mağdur edildiklerini söyledi.
İncelemede, mağdurların toplam 11 milyon lirayı geri alamadığı tespit edildi.
İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda, Müjgan D, kızı Serpil D, oğlu Emre D. ile eşi Cevdet D'nin de aralarında bulunduğu 10 zanlı gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından emekli bankacı Müjgan D'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi, 3 zanlı ise serbest bırakıldı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alınan bir şüpheli, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı.
Adliyeye sevk olan, aralarında emekli bankacı Müjgan D'nin de bulunduğu 4 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Öte yandan, Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma kapsamında, zanlıların toplam 32 milyon lira değerinde 3 gayrimenkul, 6 araç, 1 motosiklet ile banka ve kripto varlıklarına el konuldu.
Konya'da iki katlı kerpiç evin birinci katında dökülen böcek ilacı üst katta bulunan aileyi zehirledi. 5 kişi hastanede tedavi altına alınırken ailenin en küçük üyesi 7 yaşındaki çocuk ise hayatını kaybetti.
İBB Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında 6 Şubat depremlerine ilişkin konuşurken ölü sayısının 130 bin olduğunu ifade etti. Resmi makamlarca 50 bin olarak açıklanan ölü sayısı için 130 bin ifadesini kullanan Kurum'un sözleri kısa sürede gündem oldu. Gelişme üzerine konuya açıklık getiren Kurum, bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi.
Yunanistan Kupası çeyrek final maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Atromitos'u deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Zonguldak'ta kadın kuaförlüğü yapan 45 yaşındaki Hasan E., yanında çırak olarak eğitim gören 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Çocuğa cinsel istismar sanığı, çıkarıldığı mahkemede kendisine iftira atıldığını iddia etti.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul'da kendisine ait çay ocağında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili konuşan bir görgü tanığı dikkat çeken ifadeler kullandı. Pişkin'in tehdit edildiğini söyleyen görgü tanığı, "Yanındayken kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu." dedi.
Eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Silahın tutukluk yapması üzerine saldırganın olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenilirken Ergen, son zamanlarda siyasette yaşadığı olayların bu tatsız olayın sebebi olduğunu söyledi. Öte yandan saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Sosyal medyada ''Diyarbakırlı Ramazan hoca'' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul Fatih'te kendisine ait çay ocağında öldürülmesinin ardından ortaya çıkan detay kahretti. Halil İbrahim Galyan isimli görgü tanığı, ''İşte gördüğümüz gibi namaz üzerinde hainler bıçaklamış Ramazan hocayı. Namaz kılarken, zaten kanı orada belli'' ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Yüksek Kar Vaadiyle Dolandırıcılık Yapan 10 Şüpheliden 4'ü Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?