İstanbul\'daki Sarıyer Gerigörünüm ve Etkileşim Bölgesi 1. Etap Doğal Sit Alanı kesin korunacak hassas alan ilan edildi

Nevşehir'de Asayiş Uygulamasında Kaçan Sürücü Yakalandı

Nevşehir'de yapılan asayiş uygulamasında 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü, uygulama yapan trafik polisine çarparak kaçtı. Ancak polis ekiplerinin takibi sonucu kaçan sürücü yakalandı. Olayda yaralanan polis memuru ise hastanede tedavi altına alındı. Araştırmalar sonucunda alkollü olduğu belirlenen sürücü ile birlikte bir kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.