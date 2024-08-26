İstanbul'dan Avrupa ülkelerine sahte kimlik ve pasaport gönderen şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'dan Avrupa ülkelerine sahte kimlik ve pasaport gönderen şüpheliler tutuklandı

İstanbul\'dan Avrupa ülkelerine sahte kimlik ve pasaport gönderen şüpheliler tutuklandı

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Avrupa ülkelerine sahte kimlik ve pasaport gönderen bir şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda sahte kimlik ve pasaport üretiminde kullanılan cihazlar ile çok sayıda sahte belge ele geçirildi.

26.08.2024 12:46
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İstanbul'dan Avrupa ülkelerine hediyelik eşya içinde sahte kimlik ve pasaport gönderen 8 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Avrupa ülkelerine M.B. tarafından çok sayıda kargo göndermesinden şüphelenerek inceleme başlattı.

Polislerin yaptığı çalışmada, Fransa'ya 30 Temmuz'da gönderilmek üzere hazırlanan ve içinde hediyelik eşya bulunan kargoda sahte kimlik ele geçirdi.

Takipler sonucunda şüpheli M.B'ye ait 14 kargoda da 17 ülkeye ait sahte kimlik bulundu.

M.B'nin Fatih ilçesindeki iş yerine, başka şüpheli tarafından kargo getirildiği sırada suçüstü yapıldı. İş yerine getirilen kargonun içinde farklı ülkelere ait 25 kimlik olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, sahte kimlik ve pasaport üreten şüphelilere yönelik olarak da 5 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 10 kişi yakalanırken, şüphelilerin adreslerindeki aramalarda sahte kimlik ve pasaport üretiminde kullanılan cihazlar ile çok sayıda sahte pasaport, kimlik kartı, vize etiketi, pasaport iç yaprağı ve hudut kapılarına ait silikon mühürler ele geçirildi.

Yurtdışından gelen siparişler üzerine sahte kimlik ve pasaport hazırladıkları tespit edilen şüphelilerin, hediyelik eşyaların içerisine koyarak gönderdikleri pasaporttan 2 bin dolar, kimlikten ise 1500 dolar aldıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'dan Avrupa ülkelerine sahte kimlik ve pasaport gönderen şüpheliler tutuklandı - Son Dakika

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