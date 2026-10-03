İstanbul'dan Şırnak'a gelen öğrenci ve eğitimciler Cizre'de Dengbej Evi'ni gezdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'dan Şırnak'a gelen öğrenci ve eğitimciler Cizre'de Dengbej Evi'ni gezdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bizim Gök Kubbemiz Projesi kapsamında İstanbul'dan Şırnak'a gelen öğrenci ve eğitimciler, Cizre'de tarihi ve kültürel mekanları gezdi. Dengbej Evi'nde dengbejlik kültürü hakkında bilgi alan grup, türbeler ve Kırmızı Medrese'yi de ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

İstanbul'dan Şırnak'a gelen öğrenci ve eğitimciler, tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

"Bizim Gök Kubbemiz Projesi" kapsamında kente gelen öğrenci ve eğitimciler, Cizre ilçesini ziyaret etti.

Burada Dengbej Evi'ni gezen öğrenci ve eğitimcilere dengbejlik kültürü hakkında bilgi verildi.

Program kapsamında Mem-u Zin, Hz. Nuh ve İsmail Ebul-İz El-Cezeri türbeleri ile tarihi Kırmızı Medrese'yi de ziyaret eden öğrenci ve eğitimciler, yetkililerden bilgi aldı.

Öğrenciler ve eğitimciler, programın ardından kendilerine gösterilen ilgiden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA
Kültür SanatİstanbulŞırnakKültürEğitimGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı Rezil görüntülerden sonra 6 kişi hemen tutuklandı
Teklif Meclis’e sunuldu Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir Teklif Meclis'e sunuldu! Memurlar yılda iki kez ikramiye alabilir
Gurbetçiler gitti, onlar geldi Esnaf bayram ediyor Gurbetçiler gitti, onlar geldi! Esnaf bayram ediyor
13:58
Beşiktaş Genel Kurulu’nda salon karıştı Yeniden oylama yapıldı
Beşiktaş Genel Kurulu'nda salon karıştı! Yeniden oylama yapıldı
13:46
TFF’den olağanüstü toplantı kararı Gözler 6 Ekim’e çevrildi
TFF'den olağanüstü toplantı kararı! Gözler 6 Ekim'e çevrildi
13:25
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
12:39
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
Şamil Tayyar fon skandalıyla komplo teorilerine sert çıktı: Milletin aklıyla dalga geçmeyin
12:25
Yasin Kol İstanbul’a böyle geldi Görenler “Ne bu rahatlık“ dedi
Yasin Kol İstanbul'a böyle geldi! Görenler "Ne bu rahatlık?" dedi
11:17
Devasa para trafiği deşifre oldu Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
Devasa para trafiği deşifre oldu! Avukat çift tek hisseden 2,5 milyar kazanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 14:02:08. #.0.2#
SON DAKİKA: İstanbul'dan Şırnak'a gelen öğrenci ve eğitimciler Cizre'de Dengbej Evi'ni gezdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei