İstanbul Devlet Tiyatrosunun (DT) tek perdelik oyunu "Çarpışma", 2-5 Aralık'ta İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi Şener Şen Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

İstanbul DT'den yapılan açıklamaya göre, Müge Oskay'ın yazdığı ve Kubilay Karslıoğlu'nun yönettiği oyunda, oyuncu Can Atak tek kişilik performansıyla sahne alacak.

Konser boyunca sıranın en arkasında bekleyen bir orkestra üyesinin zihinsel yolculuğunu ve içsel hesaplaşmasını konu edinen 70 dakikalık eser, bireyin toplumsal çarklar ve hiyerarşi içindeki yerini müziğin dili üzerinden sorguluyor.

Oyunun dekor ve kostüm tasarımını Arzu Özdemir McArthur, ışık tasarımını Yakup Çartık, dramaturgisini ise Sündüz Haşar üstleniyor.

Yapım, 2-4 Aralık'ta saat 20.00'de, 5 Aralık'ta ise 15.00 ve 20.00'de sahnelenecek.