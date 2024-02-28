İstanbul Fatih'te tramvayın çarptığı kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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İstanbul Fatih'te tramvayın çarptığı kişi yaşamını yitirdi

İstanbul Fatih\'te tramvayın çarptığı kişi yaşamını yitirdi

Bağcılar'dan Kabataş istikametine seyir halindeki tramvay, Topkapı mevkisinde bir kişiye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, tramvayın çarptığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

28.02.2024 15:49  Güncelleme: 15:50
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İstanbul Fatih'te tramvayın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Bağcılar'dan Kabataş istikametine seyir halindeki tramvay, Topkapı mevkisinde bir kişiye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, tramvayın çarptığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ-Bağcılar istasyonları arasında yapılıyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te tramvayın çarptığı kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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