İstanbul Festivali 2023 Başladı - Son Dakika
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İstanbul Festivali 2023 Başladı

02.08.2025 14:49
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Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festivalde Manifest ve DJ Diesel performans sergiledi.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen İstanbul Festivali başladı.

Focus İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de büyük hayran kitlesi edinen kız grubu "Manifest", Festival Park Yenikapı'da düzenlenen festivalin ilk gecesinde sahne aldı.

Yaklaşık iki saat sahne alan grup "Zamansızdık", "Arıyo", "Snap", "Yaşanacaksa" gibi hit parçalarını seyircinin beğenisine sundu.

Basketbolun efsanevi ismi Shaquille O'Neal, "DJ Diesel" kimliğiyle İstanbul Festivali'nde müzikseverlerle buluştu.

Etkinlik kapsamında bugün Aleyna Tilki ve Edis'in sahne alacağı festivalde, yarın Emre Fel ve Melike Şahin hayranlarıyla buluşacak.

ABD'li sanatçı Jennifer Lopez'in 5 Ağustos'ta performans sergileyeceği festivalde Dedublüman ve Emir Can İğrek 6 Ağustos'ta, Adamlar ve maNga 7 Ağustos'ta, Dolu Kadehi Ters Tut ve Duman ise 8 Ağustos'ta sahne alacak.

Festivalle ilgili detaylı bilgilere ve konser takvimine "ww.istanbulfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Festivali 2023 Başladı - Son Dakika

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