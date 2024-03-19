İstanbul Film Station, sinema meraklılarına kapılarını açıyor

Hazırlık aşamasındaki film ve proje sahiplerini yapımcı, yapım şirketi ve destekçi kurumlarla buluşturmayı amaçlayan İstanbul Film Station, bu yıl ilk kez sinema meraklılarına kapılarını açacak.
Konuya ilişkin açıklamaya göre, film üreticileri için bir buluşma noktası olmayı hedefleyen ve 2-5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek etkinlik kapsamındaki Kısa Film Proje Geliştirme Atölyesi başvuruları 22 Mart'a kadar sürecek.
Gülengül Altıntaş ve Nadir Öperli'nin jüri üyeliğini yaptığı atölyede finale kalan proje sahipleri Anders Rune, Serhat Karaaslan, Mirjam Wiekenkamp, Ben Vandendaele, senaryo eğitmeni Gabrielle Brunnenmeyer ile yönetmen asistanı Falavio Armone'nin rehberliğinde çeşitli eğitim ve atölyelere katılacak.
Station Lab aşamasında finale kalan projelerden kazananlara "Krema Film - Ortak Yapım Desteği", "Parda Film - Ortak Yapım Desteği", "Matthias Kyska - 1000 Dolar Tutarında Yapım Desteği", "Fehmi Öztürk - Proje Danışmanlığı ve 1000 Dolar Tutarında Yapım Desteği", "19: 30 Film - Proje Danışmanlığı", "Vayka Film - Proje Danışmanlığı", "Luna Filmworks - Proje Danışmanlığı", "Ninova Films - Festival Danışmanlığı", "Roots - Post Prodüksiyon Desteği", "Batuhan Yalaz - Özgün Müzik Desteği", "D'art Duvar- Görsel Tasarım Desteği", "Fil'm Hafızası - Hafızada Kalan Proje Medya Desteği" ve "Üretim Kaydı - İletişim Danışmanlığı Desteği" ödülleri verilecek.
Etkinliğin ikinci aşaması Market Station'da ise düzenlenecek atölye ve paneller aracılığıyla katılımcılar, aralarında Armağan Lale, Anders Rune, Özcan Alper ve Serhat Karaaslan'ın bulunduğu sektörden isimlerle bir araya gelerek yeni bağlantı ve geliştirme imkanları bulacak.
Station Lab başvuruları "istanbulfilmstation.com" adresi üzerinden 22 Mart'a kadar devam ederken Market Station etkinliğinin başvuru tarihleri, aynı internet adresi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.
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