İstanbul Güngören'de Otomobilden Para Çalan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul Güngören'de Otomobilden Para Çalan Şüpheliler Tutuklandı

İstanbul Güngören\'de Otomobilden Para Çalan Şüpheliler Tutuklandı

İstanbul Güngören'de park halindeki bir otomobilden 5 bin 500 avro ile 20 bin lira çalındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli tutuklandı. Şüpheliler, daha sonra başka bir otomobilden de hırsızlık yaparken yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin otomobile binip bagajı kontrol ettikten sonra uzaklaştığı görülüyor.

22.05.2024 11:01
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İstanbul Güngören'de, park halindeki otomobilden 5 bin 500 avro ile 20 bin lira çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde 16 Mayıs'ta A.Ş'ye ait park halindeki otomobilin içinden 5 bin 500 avro ile 20 bin liranın çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği yabancı uyruklu A.S. (46) ve G.T'nin (39), olaydan 4 gün sonra Fatih'te farklı bir otomobilden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle yakalandıklarını belirledi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin ön kapıyı açarak arabaya binmesi, ardından bagajı da kontrol ettikten sonra uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Güngören'de Otomobilden Para Çalan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Güngören'de Otomobilden Para Çalan Şüpheliler Tutuklandı - Son Dakika
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