İstanbul Havalimanı 4'üncü pist işletme ruhsatını aldı, uçuşlara hazır - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı 4'üncü pist işletme ruhsatını aldı, uçuşlara hazır

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İstanbul Havalimanı 4\'üncü pist işletme ruhsatını aldı, uçuşlara hazır
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı 4'üncü pistinin işletme ruhsatlandırma sürecinin tamamlandığını ve belgenin İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.'ye teslim edildiğini açıkladı. Doğu-Batı yönünde hizmet verecek pistin operasyonel kapasiteyi artırması ve uçuşlarda zaman ile yakıt tasarrufu sağlaması bekleniyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı 4'üncü pistinin işletme ruhsatlandırma sürecini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ile tamamlayarak, belgemizi İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.'ye teslim ettik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Havalimanı 4'üncü pistinin işletme ruhsatlandırma sürecini Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz ile tamamlayarak, belgemizi İGA Havalimanı İşletmesi A.Ş.'ye teslim ettik. Havacılıkta emniyet ve operasyonel sürekliliğin temel şartlarından biri olan işletme ruhsatı ile yeni pistimizi uçuş operasyonlarına hazır hale getirdik. Doğu-Batı yönünde hizmet verecek 4'üncü ana pistimizle İstanbul Havalimanımızın operasyonel kapasitesini artıracak, uçuşlarda zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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