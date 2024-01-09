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İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

AVRUPA Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (EUROCONTROL)'nın, yeni yılın ilk haftası verilerine göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 329 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama bin 248 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı ile bin 230 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi.

İstanbul Havalimanı, Avrupa\'nın En Yoğun Havalimanı Oldu
09.01.2024 - 21:59,  Güncelleme: 22:00
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AVRUPA Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (EUROCONTROL)'nın, yeni yılın ilk haftası verilerine göre İstanbul Havalimanı günlük ortalama bin 329 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

EUROCONTROL, 1-7 Ocak tarihlerine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu'nu yayımlandı. Rapora göre, İstanbul Havalimanı bu dönemde günlük ortalama bin 329 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nı günlük ortalama bin 248 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı ile bin 230 uçuşla Londra Heathrow havalimanları izledi.

Kaynak: DHA
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