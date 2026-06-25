İstanbul Havalimanı Avrupa'nın Zirvesinde

AVRUPA Hava Seyrüsefer Güvenlik Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 15-21 Haziran dönemine ilişkin 'Avrupa Havacılık Raporu' sonuçlarına göre İstanbul Havalimanı günlük bin 502 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

EUROCONTROL 15-21 Haziran dönemine ilişkin 'Avrupa Havacılık Raporu' yayımlandı. Rapora göre, İstanbul Havalimanı söz konusu dönemde günlük ortalama bin 502 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı günlük bin 394 uçuşla Amsterdam, bin 387 uçuşla Paris Charles de Gaulle, bin 318 uçuşla Londra Heathrow ile bin 316 uçuşla Frankfurt Havalimanları takip etti.