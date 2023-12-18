İstanbul Havalimanı, Global Traveler ödüllerinde 5 kategoride birinci seçildi

ABD merkezli seyahat dergisi Global Traveler'in okuyucuları arasında yaptığı değerlendirmede İstanbul Havalimanı, dünyanın en iyi havalimanı ve Avrupa'nın en iyi havalimanı başta olmak üzere toplam 5 dalda ödüle layık görüldü.

Dünyanın en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı, dünya çapında ödüller almaya devam ediyor. ABD merkezli seyahat dergisi Global Traveler tarafından düzenlenen ve bu yıl 20.'si düzenlenen GT Ödülleri töreninde İstanbul Havalimanı; dünyanın en iyi havalimanı, Avrupa'nın en iyi havalimanı, en iyi yeme içme alanına sahip havalimanı, en iyi alışveriş deneyimi sunan havalimanı ve Avrupa'da en iyi gümrüksüz alışveriş deneyimi sunan havalimanı ödüllerine layık görüldü. Los Angeles'taki The Langham Huntington Pasadena'da düzenlenen törende İstanbul Havalimanı adına 5 ödülü İGA İstanbul Havalimanı Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül aldı.

"YOLCULARIMIZI TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİ İLE AĞIRLIYORUZ"

Ödül töreninde bir konuşma yapan Şengül; "İGA İstanbul Havalimanı, her başarısının ardından kendine yeni ve daha büyük hedefler koymayı ve bu yolda azimle ilerlemeyi kurum kültürü olarak benimsiyor. İşletmeye başladığımız ilk günden bu yana globalde aldığımız ödüller de bunun en büyük kanıtı. Havalimanımızın hizmete girmesinden bu zamana kadar 200 milyondan fazla yolcuyu ağırladı. Tüm paydaş ve yolcularımıza geleceğin havalimanı deneyimini bugünden yaşatıyor ve yolcularımızı 'Türk misafirperverliği' ile ağırlıyoruz. Seyahat deneyimini kolaylaştırmak, daha keyifli bir hale getirmek, beklentilerin ötesine taşımak her zaman temel önceliğimiz. Erişilebilir, çocuk ve aile dostu, yaş dostu, evcil hayvan dostu gibi standart havalimanı hizmetlerinin yanı sıra mobilite eksenli, yenilikçi teknolojik hizmetlerimizle farkımızı ortaya koyuyoruz" dedi.