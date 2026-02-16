İstanbul Havalimanı'nda Havyar Ele Geçirildi - Son Dakika
İstanbul Havalimanı'nda Havyar Ele Geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda Havyar Ele Geçirildi
16.02.2026 14:30
13 kg mersin balığı havyarı ele geçirilirken, 2 kişiye 94 bin lira ceza kesildi.

İSTANBUL Havalimanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulmak istenen 13 kilogram mersin balığı havyarı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişiye toplam 94 bin 794 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Havalimanı'nda 12 Şubat'ta yapılan kontrollerde, Gümrük Muhafaza memurlarının durumundan şüphelendiği, yurt dışından gelen yolcu beraberindeki valizler ile x-ray cihazından geçirildi. Kontroller sırasında şüphe üzerine 2 valiz detaylı aramaya alındı. Yapılan incelemede valizlerde toplam 13 kilogram mersin balığı havyarı bulundu. Ele geçirilen havyar, inceleme yapılmak üzere İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlilerine teslim edildi. Yapılan kontrollerde İran'dan gelen 2 kişinin, nesli tehlike altında bulunan türlerin korunmasını amaçlayan CITES sözleşmesi kapsamında koruma altında olan mersin balığı havyarı için gerekli yasal belgeleri ibraz edemedikleri tespit edildi. Su Ürünleri Kanunu kapsamında 13 kilogram mersin balığı havyarına el konulurken, 2 kişiye toplam 94 bin 794 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

14:17
