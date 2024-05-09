İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı

İstanbul Havalimanı\'nda kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı

İstanbul Havalimanı'nda iniş takımlarındaki arıza nedeniyle gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı, İGA ekiplerinin çalışmaları sonucu pistten kaldırıldı. Uçağın sahibi hava yolu şirketi, kargo yükünü boşalttıktan sonra ARFF ekipleri uçağın kaldırılması için çalışma başlattı. Vinçler ve çekiciler yardımıyla uçak hangara götürülerek incelenecek. Acil iniş nedeniyle kapatılan pistin incelemeler sonrası uçuşa açılacağı belirtildi.

09.05.2024 00:43
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İniş takımlarındaki arızadan dolayı İstanbul Havalimanı'nda gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı, İGA ekiplerinin çalışmaları sonucu pistten kaldırıldı.

Sabah saatlerinde havalimanının 16R nolu pistine gövde üzerine iniş yapan kargo uçağı, pistin yarısına kadar sürüklendikten sonra durabildi.

Uçağın sahibi hava yolu şirketinin uçaktaki kargo yükünü boşaltmasının ardından Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi (ARFF) ekipleri uçağın pistten kaldırılması için çalışma başlattı.

Vinçlerle ön kısmı kaldırılan uçak, pistten çekiciler vasıtasıyla çekilerek incelenmek üzere hangara götürüldü.

Acil iniş nedeniyle uçuşa kapatılan 16R nolu pistin de yapılacak incelemeler sonrası uçuşa açılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı - Son Dakika

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