İstanbul Havalimanı'nda Uçuş İptalleri - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda Uçuş İptalleri

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda olumsuz hava nedeniyle 11-12 Şubat'ta uçuşların iptali duyuruldu.

10.02.2025 17:17
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İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçuşların 11 Şubat Salı günü uçuşların yüzde 5'inin, 12 Şubat Çarşamba günü ise yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat tarihteki uçuşların yüzde 5'i ve 12 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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