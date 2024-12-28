İstanbul Havalimanı Otoparkında Yangın

Güncel

İstanbul Havalimanı Mülki İdari Amirliği önündeki otoparkta bulunan araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Amirlik önünde yer alan açık otoparktaki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine otoparka gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek araçtaki yangını söndürdü.

Otomobilde hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.