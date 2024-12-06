(ANKARA) - Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları ile; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne Alper Uzman atandı.
Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları ile; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı.
Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alındı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne Alper Uzman atandı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne Selami Yıldız, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne Alper Uzman Atandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?