İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne Selami Yıldız, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne Alper Uzman Atandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne Selami Yıldız, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne Alper Uzman Atandı

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları ile; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne Alper Uzman atandı.

06.12.2024 00:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları ile; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne Selami Yıldız, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne Alper Uzman atandı.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararları ile; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Yıldız atandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Ali Haluk Karakuş görevden alındı. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne Alper Uzman atandı.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Selami Yıldız, Adıyaman, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne Selami Yıldız, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne Alper Uzman Atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:37 ABD’den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız ABD'den dikkat çeken Suriye açıklaması: Yakından izliyoruz, YPG ile çatışmalara dahil olmayacağız
00:55 Okullarda yeni dönem: Serbest kıyafet dönemi sona erdi, üniformalar geri dönüyor Okullarda yeni dönem: Serbest kıyafet dönemi sona erdi, üniformalar geri dönüyor
00:11 Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye’deki mal varlıkları donduruldu Heyet Tahrir Şam kurucusunun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
23:34 Esad’ın planı açık oldu: Hama’dan taktiksel çekildik Esad'ın planı açık oldu: Hama'dan taktiksel çekildik
22:27 ABD’de 7 büyüklüğünde deprem 2 eyalette Tsunami alarmı ABD'de 7 büyüklüğünde deprem! 2 eyalette Tsunami alarmı
10:06 Dev havacılık şirketi binlerce kişiyi işten çıkaracak Dev havacılık şirketi binlerce kişiyi işten çıkaracak
10:01 İrem Derici’nin zor anları Hasan Can Kaya’nın adını duyunca verdiği tepki bomba İrem Derici'nin zor anları! Hasan Can Kaya'nın adını duyunca verdiği tepki bomba
09:55 Cezaevindeki mahkuma uyuşturucu temin eden avukat tutuklandı Cezaevindeki mahkuma uyuşturucu temin eden avukat tutuklandı
09:51 Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor
09:48 Bolu Dağı Tüneli’nde makas kazası İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı Bolu Dağı Tüneli'nde makas kazası! İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı
09:45 Çeçen liderden Trump’a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış Çeçen liderden Trump'a sert sözler: Bakalım ne kadar adammış
09:43 Sözleşmeli personeller 5 kata kadar ücret alabilecek Sözleşmeli personeller 5 kata kadar ücret alabilecek
09:26 Yasemin Kay Allen’dan elbise eleştirilere cevap: İnsan bedeni kutlanmalı Yasemin Kay Allen'dan elbise eleştirilere cevap: İnsan bedeni kutlanmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 01:52:58. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne Selami Yıldız, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne Alper Uzman Atandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.