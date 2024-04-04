Üçüncü kez Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu dün mazbatasını alıp yeni dönemde görevine başlarken ilçelerden Adalar, Ataşehir, Avcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Kartal, Maltepe, Sancaktepe, Sarıyer ve Silivri belediye başkanları da mazbatalarını aldı. Küçükçekmece, Şişli, Beylikdüzü, Kadıköy, Bayrampaşa, Üsküdar, Şile ve Çekmeköy bugün, Eyüpsultan ve Beşiktaş belediye başkanları da yarın mazbatalarını alacak. Gaziosmanpaşa, Beykoz, Beyoğlu ve Tuzla ilçelerinde ise süreç devam ediyor.
31 Mart seçimlerinde halkın oyuyla seçilen ilçe belediye başkanları mazbatalarını almaya devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre mazbatalarla ilgili son durum şöyle:
MAZBATASINI ALANLAR
Adalar: Ali Akpolat
Ataşehir: Onursal Adıgüzel
Avcılar: Utku Çaykara
Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Çatalca: Erhan Güzel
Esenyurt: Ahmet Özer
Kartal: Gökhan Yüksel
Maltepe: Esin Köymen
Sancaktepe: Alper Yeğin
Sarıyer: Mustafa Aksu
Silivri: Bora Balcıoğlu
BUGÜN ALACAKLAR
Küçükçekmece: Kemal Çebi
Şişli: Resul Şahan
Beylikdüzü: Mehmet Çalık
Kadıköy: Mesut Kösedağı
Bayrampaşa: Hasan Mutlu
Üsküdar: Sinem Dedetaş
Şile: Özgür Kabadayı
Çekmeköy: Orhan Çerkez
MAZBATALARINI YARIN ALMALARI BEKLENENLER
Eyüpsultan: Mithat Özmen
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beykoz: Alaattin Köseler
Süreci devam eden ilçeler ise Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Tuzla.
CHP'nin itiraz ettiği ilçeler:
Son Dakika › Güncel › İstanbul ilçe belediye başkanları mazbatalarını almaya devam ediyor - Son Dakika
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