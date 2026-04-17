İstanbul İnovasyon Konseyi Kuruldu

17.04.2026 12:21
İstanbul, Avrupa'nın inovasyon merkezi olması için İstanbul İnovasyon Konseyi'ni kurdu.

(İSTANBUL)- İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul'u Avrupa'nın insan odaklı inovasyon merkezi olarak konumlandırmak amacıyla ilk adımı attı.  Kentteki çok parçalı inovasyon ağını tek bir çatı altında buluşturarak İstanbul'u küresel ölçekte rekabetçi bir aktör haline getirmek amacıyla İstanbul İnovasyon Konseyi kuruldu.

Kentin uzun vadeli gelecek stratejilerini içeren yol haritasını belirlemek üzere İPA tarafından hazırlanan "İstanbul Vizyon 2050" çalışmasının hedeflerinden biri olan İstanbul'u küresel ölçekte insan odaklı inovasyon merkezlerinden biri haline getirmek için ilk adım atıldı. "İstanbul Vizyon 2050" strateji belgesi doğrultusunda İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ile İPA tarafından yürütülen "İstanbul Plan 2050" çalışmaları kapsamında kentin inovasyon kapasitesini güçlendirecek ortak bir zemin oluşturmak üzere İstanbul İnovasyon Konseyi kuruldu.

İstanbul'u Avrupa'nın insan odaklı inovasyon merkezlerinden biri haline getirme hedefiyle kurulan İstanbul İnovasyon Konseyi'nin ilk buluşması, İPA Kampüs Florya'da gerçekleştirildi. İPA'nın yürütücülüğünde İDEMA işbirliği ile gerçekleştirilen toplantıya akademisyenler, girişimciler, yatırımcılar, kamu temsilcileri katıldı.

"45 Paydaş ile Çalıştay düzenlendi"

Toplantının açılışında konuşan İPA Genel Müdürü Oktay Kargül, İPA Tasarım Müdürü Evren Müftüler ve inovasyon ve girişimcilik uzmanı Mine Dedekoca, İstanbul İnovasyon Konseyi'nin önemini ve hedeflerini anlatarak "İstanbul Plan 2050" çalışmasının inovasyon alanındaki vizyonunu aktardı.

Konuşmaların ardından "İstanbul İnovasyon Konseyi Vizyon ve Uygulamaları" konulu çalıştayda alanında uzman 45 katılımcının görüş ve önerileri alındı. Katılımcılar, İstanbul'un inovasyon ağı için aksiyon alanlarını ortaya koyarak öncelikleri belirledi. En fazla destek gören başlıklar şunlar oldu:

"İstanbul Tech Week temalı bir platform kurulması, sektörel eşleştirme (mapping) çalışmalarının başlatılması, etki girişimciliğine yönelik inovasyon bölgelerinin oluşturulması ve paydaş haritalama ile dijital platform altyapısının kurulması. Dünya ile entegrasyon ve inovasyon elçiliği programları da kısa vadede atılabilecek adımlar."

"Konseyin hedefleri neler"

İstanbul İnovasyon Konseyi'nin hedeflerinin başında, 2027'de Avrupa Yenilik Konseyi'nin (EIC) iCapital programına başvurabilmek için yol haritası oluşturmak geliyor. Kentteki çok parçalı inovasyon ağını tek bir çatı altında buluşturmayı amaçlayan konsey, İstanbul'u doğu ile batı arasında inovasyon merkezi yapma yaklaşımı çerçevesinde hayata geçirilecek  pilot projelerin çerçevesini de oluşturacak.

Kartal’da 5. katta yalnız yaşayan kadın bıçaklanarak öldürüldü Kartal'da 5. katta yalnız yaşayan kadın bıçaklanarak öldürüldü
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip... Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
Real Madrid soyunma odasında başkandan şok: Arda sen dışarı çık... Real Madrid soyunma odasında başkandan şok: Arda sen dışarı çık...
Ayla öğretmenin eşi: Buraya ev yaptıracaktık, cenazesi geldi Ayla öğretmenin eşi: Buraya ev yaptıracaktık, cenazesi geldi
Sinem Dedetaş’ın acı günü Sinem Dedetaş'ın acı günü
Bir dizi aşkı daha gerçek oldu Bir dizi aşkı daha gerçek oldu

12:36
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski polis Gökhan Ertok, itirafçı olmak için talepte bulundu
12:28
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş
Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce gittiği hastaneye ait kayıtlar silinmiş
12:19
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman’ın ölümü şüpheli bulundu
Şarkıcı Rıza Tamer Şişman'ın ölümü şüpheli bulundu
11:47
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
Okul saldırıları sonrası bakanlık düğmeye bastı: Aileler de sorumlu olacak
11:33
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
11:03
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
