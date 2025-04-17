İstanbul Jewelry Show'da Öğrenci Tasarımları - Son Dakika
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İstanbul Jewelry Show'da Öğrenci Tasarımları

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Altınbaş Üniversitesi öğrencileri, İstanbul Jewelry Show'da stantlarıyla dikkat çekti.

17.04.2025 10:20
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İstanbul Jewelry Show'da öğrencilerin tasarımları stantları süsledi

İSTANBUL - Dünyanın en büyük mücevher fuarları arasında yer alan İstanbul Jewelry Show, İstanbul Fuar merkezinde kapılarını ziyaretçilere açtı. Fuarda Altınbaş Üniversitesi standı ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Birçok ülkeden firmaların yer aldığı Uluslararası IJS - Istanbul Jewelry Show, 57'nci kez kapılarını açtı. Mücevher profesyonellerini bir araya getiren organizasyonda İtalya, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Portekiz, Hindistan, Tayland, Hong Kong, Çin, Ürdün gibi birçok ülkeden firmanın tasarımları alıcılarıyla buluştu.

Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı İmam Altınbaş da fuarı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Öğrencilerden takı ve mücevher tasarımlarıyla ilgili bilgi alan Altınbaş, üniversite olarak sektöre nitelikli eleman yetişmekten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti.

12 stantta 50 farklı tasarım

Mücevherin yanı sıra altın, gümüş, değerli taş, saat gibi birçok ürünün ön plana çıktığı fuarda, Altınbaş Üniversitesi standı da Takı Tasarımı Bölümü öğrencileri ve eski mezunlarının 50 farklı tasarımıyla yer aldı. Altınbaş Üniversitesi Takı Tasarım Bölümü Araştırma Görevlisi Mert Hatipoğlu, "Fuarımız kuyumculuk ve mücevher sektörünün nabzının attığı bir fuar. Her sene daha iyiye ilerliyor. Bu sene de çok güzel bir şekilde başladığını ve ilerlediğini söyleyebilirim. Sektörümüze dahil olan herkesi bekliyoruz" dedi.

"Hem akademik hem sektörel anlamda ihtiyaçlarını karşılıyoruz"

Stantlarında hem mevcut hem de eski öğrencilerinin tasarımlarının yer aldığını belirten Hatipoğlu, "Biz burada öğrencilerimizin geçmiş yıllarda yaptığı çalışmaları göstererek, aday öğrencilerimize okulumuz ve bölümümüz imkanlarını göstermek istiyoruz. Aday öğrencileri hiçbir şey bilmeyen öğrenciden tam teşekküllü bir mezuna dönüştürmek istiyoruz. Sektörümüzün içerisinde güzel bir yere gelmeleri açısından hem akademik hem sektörel anlamda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde karşılarına çıkıyoruz. Burada gördüğünüz işlerde bu anlayışın sonucu" ifadelerini kullandı.

Fuarın ilk gününde stantlarına yoğun ilgi olduğunu belirten ve tasarımlarının dikkat çektiğini söyleyen Hatipoğlu, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Biz bölümümüz bünyesinde öğrencilerimizin ortaya çıkardığı işler hem sektörün ihtiyaçları karşılayacak hem de artistik anlamda daha farklı yerlere dokunabilecek tasarımlara sahip olduğu için insanların ilgisini çekiyor. İnsanların stantlarımızı ziyaret etmesine yol açıyor. Bu anlamda hem öğrencilerimizin işleri göz kamaştırıcı hem de onları hazırlayan hocalarımız çok yetkin diyebilirim."

"Hem sosyalleşiyoruz hem öğreniyoruz"

Mücevher Tasarımı 3'üncü sınıf öğrencisi Şevval Su ise fuarda kendilerini daha da geliştirme fırsatı bulduklarını belirterek, "Fuar güzel gidiyor. İlk gün olmasına rağmen yoğun bir fuar günü. Standımız da oldukça yoğun. Farklı ürünler görüyoruz, farklı firmaları tanıyoruz, farklı öğrencileri tanıyoruz. Hem sosyalleşiyoruz hem öğrenebiliyoruz diyebilirim" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İstanbul Jewelry Show'da Öğrenci Tasarımları - Son Dakika

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