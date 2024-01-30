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İstanbul Kağıthane'de kamyon sürücüsünün araçlara çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
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İstanbul Kağıthane'de kamyon sürücüsünün araçlara çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında

Yahya Kemal Mahallesi'nden Harmantepe Mahallesi'ne seyreden kamyon, park halindeki araçlara çarparak kaçtı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Araç sahipleri mağduriyetlerini dile getirerek suç duyurusunda bulunacak.

İstanbul Kağıthane\'de kamyon sürücüsünün araçlara çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında
30.01.2024 - 01:33,
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İstanbul Kağıthane'de kamyon sürücüsünün araçlara çarpıp kaçtığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Yahya Kemal Mahallesi'nden Harmantepe Mahallesi'ne seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyon, sokakta park halindeki araçlara çarparak kaçtı.

Kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kazaya karışan araç sahiplerinden Selahattin Yılmaz, kaza nedeniyle gürültüyle uyandığını söyledi.

Komşusunun kendisini arayıp bir kamyonun aracına vurduğunu bildirmesi üzerine sokağa indiklerini belirten Yılmaz, "Cellat gibi hiç durmadan önüne gelen araca sağlı sollu vurarak gitmiş, kaçmış. Hatta bir bakkal komşumuz aracın plakasını almış, onun da tentesini sürterek geçmiş. Kendisi de arkadan bağırmasına rağmen aracı durduramamış. Bir sonraki binanın kirişine sürterek geçmiş, telefon kablolarına zarar vermiş. Bazı araçların aynalarını kırarak geçmiş." diye konuştu.

Yılmaz, kaza nedeniyle karakola gittiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mağduriyetimizi dile getirmemize rağmen sağlıklı çözüm bulamadık ama muhtemelen savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Bildiğimiz 6 araç şu anda..."

Kaynak: AA
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