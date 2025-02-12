İstanbul Kent Üniversitesi ile UTİKAD'dan Lojistik İş Birliği - Son Dakika
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İstanbul Kent Üniversitesi ile UTİKAD'dan Lojistik İş Birliği

İstanbul Kent Üniversitesi ile UTİKAD\'dan Lojistik İş Birliği

İstanbul Kent Üniversitesi ve UTİKAD arasında yapılan iş birliği ile lojistik hizmetler alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi hedefleniyor. Anlaşma gereği, müfredat programları ve sektör destekli projelerle mezunlara istihdam sağlayacak faaliyetler yürütülecek.

12.02.2025 15:51  Güncelleme: 15:52
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İSTANBUL Kent Üniversitesi ile Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) arasında iş birliği hayata geçirildi. Üniversite tarafından yapılan yazılı açıklamada, iş birliğinin sektör paydaşlarının lojistik hizmetler alanında ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi sürecinde rol oynaması planlandığı ifade edildi.

Üniversite ile dernek arasında imzalanan anlaşmaya göre lojistik kavramını oluşturan sekiz hizmet alanında yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak üzere gerekli müfredat programı uygulanacağı, Uluslararası Rekabeti Geliştirme (UR-GE), Ar-Ge, Teknoloji ve Yetenek Kazanımı faaliyetleri yürütüleceği belirtildi.

Üniversiteden yapılan açıklamanın devamında "Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünün uluslararası standartlarda mezun olacak öğrencilerinin staj, yarı zamanlı iş ve bitirme tezleri sürecinde sektör desteğinin alınmasıyla sağlanacak sinerji sayesinde Üniversite-STK-Sektör Paydaşları ve Devlet iş birliği mekanizmaları güçlenerek birbiriyle etkileşimi yüksek bir ekosistem yaratılması hedeflenecektir" ifadeleri kullanıldı.

İş birliği protokolü çerçevesinde seçilmiş öğrencilerin mezun olmadan önce Uzun Dönemli Staj, Tecrübe Kazanımı ile istihdam sağlanacağı, Uluslararası Rekabeti Geliştirme Projelerinin hayata geçirileceği, Ulusal/ Uluslararası Sempozyum, Kongre, Bilgi Değişimi, Sertifika Programları,Tecrübe Aktarımı konu başlıkları altında faaliyetleri yürütüleceği; Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlarda aktif rol alınacak ve sektörün ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağı hedefine ulaşılacağı hedeflerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, İstanbul, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Kent Üniversitesi ile UTİKAD'dan Lojistik İş Birliği - Son Dakika

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