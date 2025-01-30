İstanbul Kültür Üniversitesi, Avrupa Araştırma Programı ile 2,5 Milyon Euro Fon Aldı - Son Dakika
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İstanbul Kültür Üniversitesi, Avrupa Araştırma Programı ile 2,5 Milyon Euro Fon Aldı

İstanbul Kültür Üniversitesi, ERA-Chair Spectroscopy@IKU projesi ile Türkiye'nin bilimsel araştırma altyapısına katkı sunmayı hedefliyor. Proje kapsamında, fizik ve kimya alanlarında ileri düzey araştırmalar yapılacak.

30.01.2025 09:48
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İSTANBUL Kültür Üniversitesi (İKÜ), Avrupa Araştırma Ajansı (ERA) tarafından Ufuk Avrupa Çerçeve Programı kapsamında desteklenen ERA-Chair Spectroscopy@IKU projesi ile Türkiye'de ERA-Chair programı fonu aldığını duyurdu. Proje, Türkiye'nin bilimsel araştırma altyapısına katkı sunmayı hedefliyor.

2 buçuk milyon Euro bütçeye sahip proje, Avrupa'nın Katılımın Genişletilmesi ve Avrupa Araştırma Alanının Güçlendirilmesi (WIDERA) ERA-Chairs Programı kapsamında beş yıl boyunca desteklenecek. Proje, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gülce Öğrüç Ildız koordinatörlüğünde yürütülecek olup, araştırma ekibine ERA-Chair Prof. Dr. Rui Fausto liderlik edecek.

FİZİK VE KİMYA ALANLARINDA ARAŞTIRMALARA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

1 Ocak'ta başlayan proje kapsamında, üniversite bünyesinde 'IKU-SPECTRA: Fizik ve Doğa Bilimleri İleri Araştırma Merkezi' kurulması planlanıyor. Araştırma merkezi, moleküler spektroskopi, malzeme bilimi, fizik ve kimya alanlarında ileri düzey araştırmalara ev sahipliği yapacak.

ERA-Chairs programı, bilimsel kapasite farklarını azaltmayı ve araştırma ekosistemini dengelemeyi hedefliyor. Türkiye'de ilk kez bu programdan fon alan proje kapsamında, uluslararası tanınan bilim insanlarının Türkiye'de araştırma yapması ve akademik mükemmeliyetin artırılması amaçlanıyor. Proje ile birlikte, matris izolasyon spektroskopisi, Raman, infrared ve ultraviyole-görünür bölge spektroskopileri gibi ileri düzey tekniklerin kullanıldığı yeni laboratuvar altyapıları kurulacak. Araştırmalar, atmosferik ve astrofiziksel çalışmalarla ilgili moleküler yapı ve reaktivite analizleri ile moleküler kristallerde polimorfizm gibi konulara odaklanacak.

BİLİMSEL YAYINLARIN DESTEKLENMESİ BEKLENİYOR

Üniversitenin uluslararası fon sağlayabilme kapasitesini gösteren proje, Türkiye'nin bilimsel araştırma altyapısına katkı sunmayı hedefliyor. ERA Spectroscopy@IKU programı kapsamında oluşturulacak araştırma ekosistemi ile uluslararası iş birliklerinin artırılması ve bilimsel yayınların desteklenmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul Kültür Üniversitesi, Avrupa Araştırma Programı ile 2,5 Milyon Euro Fon Aldı - Son Dakika

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