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"Tulipomania/Lale Çılgınlığı" sergisi, İstanbul Lale Müzesi'nde ziyarete açıldı.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Ali Bakova, AA muhabirine yaptığı açıklamada lalenin hem Doğu hem de Batı'da özel ve önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Avusturyalı diplomat Ogier Ghislain de Busbecq'in, Kanuni Sultan Süleyman'ın bahçesini gezdikten sonra laleye hayran kaldığını aktaran Bakova, "Onun da çabalarıyla lale Hollanda'ya gidiyor. Batı'nın Doğu'yu merakının da bir yansıması olarak laleye ilişkin büyük bir çılgınlık başlıyor. Lale, Amsterdam'da bir apartman fiyatına ulaşıyor ve dünyanın ilk borsası lale üzerine yine Hollanda'da kuruluyor." dedi.

Bakova, aynı dönem Osmanlı'da da lale pazarının yükseldiğine işaret ederek, "Bu dönem Osmanlı'nın Avrupa kültürüne öykündüğü ama zevkin de yükseldiği zamanlar. Dolayısıyla lale, bir yanda güzellik ve estetiğin, bir yanda ise çökmüş bir borsanın temsili olarak karşımıza çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Tarihçilerin bu dönemi "Tulipomania" olarak adlandırdığını vurgulayan Bakova, şunları kaydetti:

"Sergiyi, bu adlandırmayı merkeze alarak hazırladık. Bu hali anlatmak için de disiplinler arası bir modelle yapay zeka, CodeArt, video enstalasyon, mekana özel üretilen VR (Virtual reality) gibi çağdaş yaklaşımları odağına alan tasarımcıların ürünlerini bir araya getirdik. Böylece sanatla tasarım arasındaki farkları da ortadan kaldıran bir model geliştirmiş olduk."

Muammer Yanmaz, Genco Gülan, Tijen Samuray, Can Akerson, Chiara de Rocchi, Sıla Şehrazat Yücel, Leyla Taranto ve Gürkan Yücel'in de aralarında bulunduğu 55 sanatçının, 200 eserine yer verilen sergi, 14 Nisan'a kadar görülebilecek.